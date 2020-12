Πολλά πράγματα ξεχώρισαν στον τελικό του GNTM 3. Οι 3 φιναλίστ, τα σκηνικά, οι δοκιμασίες και φυσικά οι κριτές και ο coach. Αυτό που μας κέρδισε από το πρώτο λεπτό είναι η υπέροχη ροζ τουαλέτα που επέλεξε η Βίκυ Καγιά για τον μεγάλο τελικό. Κάναμε την έρευνα μας και μάθαμε ότι φέρει – φυσικά – την υπογραφή του οίκου Celia Kritharioti.

Κατά τη διάρκεια των αποτελεσμάτων στη live μετάδοση του τελικού, η παρουσιάστρια του fashion show, Βίκυ Καγιά, έλαμπε μέσα στην εντυπωσιακή μακριά ροζ τουαλέτα της, κεντημένη στο χέρι με φτερά και κόσμημα στο λαιμό από πολύτιμους λίθους, όλα δια χειρός Celia Kritharioti.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

H κορυφαία σχεδιάστρια Celia Kritharioti για μία ακόμα φορά έκλεψε τις εντυπώσεις με τις μοναδικές δημιουργίες της σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές βραδιές, στον τελικό του GNTM 3.

Οι δημιουργίες της σχεδιάστριας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο, άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που το Next Top Model σε Ελλάδα και εξωτερικό επιλέγει τον Οίκο Celia Kritharioti.

Το 2018 η παρουσιάστρια και θρυλικό top model Heidi Klum εμφανίστηκε στον τελικό του Germany’s Next Top Model, φορώντας εντυπωσιακό ολοκέντητο χειροποίητο φόρεμα με fringes by Celia Kritharioti Couture. Λίγους μήνες πριν, τα μοντέλα του γερμανικού Next Top Model, φωτογραφήθηκαν με ρούχα από τη σειρά prêt a porter 5226 της Σίλιας Κριθαριώτη, σε ένα special make over επεισόδιο που γυρίστηκε στο Los Angeles. Επίσης και το 2015 στον τελικό του Μεξικάνικου Next Top Model, όλα τα μοντέλα εμφανίστηκαν φορώντας Celia Kritharioti Couture.