Τα Zalu Metal Bow Ties™ είναι ένα νέο προϊόν στο χώρο των αξεσουάρ με στόχο να καταστήσουν το παπιγιόν ένα urban accessory που μπορεί να συνδυαστεί και να αναδείξει οποιοδήποτε casual look.

Μία διαφορετική προσέγγιση στο παπιγιόν, το οποίο έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο του χώρου της ένδυσης. Κατασκευασμένα από μέταλλο, δίνουν μία βιομηχανική αίσθηση και ένα μοντέρνο επαναπροσδιορισμό σε ένα αξεσουάρ που κατά κύριο λόγο έχει ταυτιστεί με την επισημότητα.

Τα Zalu είναι το αποτέλεσμα της αναζήτησης νέων μεθόδων εισαγωγής καινοτόμων και αντισυμβατικών υλικών οικολογικού χαρακτήρα στο χώρο της μόδας. Οι δημιουργοί των Zalu Metal Bow Ties™, Κώστας και Στέλλα, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της παλαιότερης γενιάς, έβαλαν φαντασία κι αγάπη, έντυσαν το ψυχρό μέταλλο με ύφασμα, το ζωντανέψαν με χρώμα και το μοιράζονται μαζί σας.

Zalu Metal Bow Ties™ is a new product in the field of accessories designed to make the bow tie an urban accessory that can be combined with any casual look and show it off. A different approach to the bow tie, which has returned dynamically to the forefront of clothing. Made of metal, they give an industrial feel and a modern redefinition to an accessory that is primarily identified as formal. Zalu is the result of the research for new methods of introducing innovative and unconventional eco-friendly materials in the fashion industry, supporting ethical fashion and sustainability. The creators of Zalu Metal Bow Ties, Kostas and Stella, seized on the experience and know-how of the older generation, using imagination and love, dressed the cold metal with fabric, lightened it with color and shared it with you.

*Το «Zalu Metal Bow Ties» συμμετάσχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15-18 Ιουνίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς