Ξέρεις εκείνο το αόρατο πράγμα που νιώθεις όταν έχεις πιάσει έναν «κόμπο» στον αυχένα; Δεν είναι μόνο οι μύες σου. Είναι και η φάσια, το λεπτό αλλά δυνατό στρώμα συνδετικού ιστού που αγκαλιάζει μυς, όργανα, αγγεία και νεύρα σαν προστατευτικό δίχτυ. Αν είναι υγιής, το σώμα σου κινείται και αποδίδει με ευκολία. Αν όμως «κολλήσει», φέρνει δυσκαμψία, πόνους και ένα αίσθημα ότι «κάτι σε τραβάει».

Τι είναι στην πραγματικότητα η φάσια

Σκέψου τη σαν μια ελαστική μεμβράνη σε τρία επίπεδα:

– Επιφανειακή, ακριβώς κάτω από το δέρμα.

– Βαθιά, που τυλίγει τους μυς.

– Σπλαχνική, που στηρίζει τα όργανα.

Δεν είναι απλώς μια μεμβράνη, είναι ζωντανό κομμάτι του σώματος με ρόλο στη στήριξη, στην κίνηση και στην καλή κυκλοφορία.

Πώς θα τη διατηρήσεις υγιή στην καθημερινότητά σου

Η φάσια αγαπάει τη φροντίδα και τη συνέπεια – και αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα γυμναστήριο και εξαντλητικές δίαιτες:

Ήπια αλλά συχνή κίνηση

Περπάτημα, yoga, pilates, μικρές διατάσεις στο γραφείο. Η ακινησία είναι ο νούμερο ένα εχθρός της.

Πίνε νερό συχνά μέσα στη μέρα. Μια ενυδατωμένη φάσια είναι πιο ελαστική και προστατεύει τους μυς.

Η αυτο-μάλαξη με rollers ή μπαλάκια είναι το wellness trick των αθλητών γιατί απελευθερώνει τη φάσια, μειώνει τη δυσκαμψία και σε κάνει να νιώθεις πιο ανάλαφρη.

Μικρές αναπνοές, διαλείμματα και αλλαγές θέσης αποτρέπουν τη συσσώρευση έντασης.

Όχι απότομες αλλαγές. Η φάσια χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί.

Το wellness tip που αλλάζει το παιχνίδι

Τέλος, η φάσια είναι σαν το ύφασμα ενός ρούχου που αν το τσακίσεις και το αφήσεις, θα μείνει ζαρωμένο, ενώ αν το φροντίσεις, μένει λείο και ελαστικό. Βάλε λίγη κίνηση, λίγο νερό και λίγη αυτο-μάλαξη στην καθημερινότητά σου και θα δεις διαφορά στην ευλυγισία, στη στάση και στη διάθεση.