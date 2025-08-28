Η Βενετία φοράει τα καλά της και για 82η χρονιά γίνεται το απόλυτο σκηνικό όπου το σινεμά συναντά την υψηλή ραπτική. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (27 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου) έχει ήδη ανοίξει τις πύλες του, με τις πρεμιέρες και –φυσικά– το κόκκινο χαλί να μπαίνουν στο επίκεντρο.

Οι πρεμιέρες που συζητιούνται

Ο Luca Guadagnino με το «After the Hunt» και ο Guillermo del Toro με το «Frankenstein» έχουν ήδη φτιάξει buzz. Όμως, την πρώτη βραδιά, την τιμητική της είχε η ταινία «La Grazia» του βραβευμένου με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο, η οποία έδωσε το έναυσμα για το λαμπερό δεκαήμερο που ακολουθεί.

Το κόκκινο χαλί που… έγραψε ιστορία

Αν υπάρχει μία που ξέρει να κλέβει πάντα την παράσταση, αυτή είναι η Cate Blanchett. Με ένα μαύρο Armani φόρεμα και βαθύ ντεκολτέ, παρέδωσε μαθήματα κομψότητας. Στην ίδια παλέτα κινήθηκε και η Barbara Palvin, που εμφανίστηκε με μια custom δημιουργία Intimissimi – η απλότητα και η γοητεία σε τέλεια ισορροπία.

Από κοντά και η Heidi Klum μαζί με την κόρη της, Leni, σε matching διαθέσεις, επίσης με custom Intimissimi, αποδεικνύοντας πως το στυλ μπορεί να είναι… οικογενειακή υπόθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cate Blanchett Updates (@cateblanchettupdate)



Και φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Tilda Swinton, και Linda Messerklinger, όλες με εμφανίσεις που τράβηξαν τα φλας και έδωσαν τον δικό τους χαρακτήρα στη βραδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tilda Swinton Style (@swinton_style)



Με ονόματα όπως η Julia Roberts και η Emma Stone να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, είναι σίγουρο πως το Lido θα συνεχίσει να μας χαρίζει στιγμές που θα συζητάμε – είτε για τις ταινίες είτε για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις.