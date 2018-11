Πριν λίγες μέρες σε ένα φαντασμαγορικό event η Calin παρουσίασε όλες τις νέες σειρές των brands της και πραγματικά δεν ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Εκτός από τον κούκλο Mickey Mouse μέσα στην φόρμα Tezenis (τον οποίο ζητήσαμε απευθείας δώρο από τον Άγιο Βασίλη) βρήκαμε ένα σωρό καλσόν, εσώρουχα και ρούχα που πραγματικά μας έφτιαξαν τη διάθεση. Πάμε λοιπόν να τα δούμε τι νέο μας φέρνει αυτή τη σεζόν η αγαπημένη μας Calin; Είναι σίγουρο ότι αυτές οι γιορτές θα είναι πιο σέξι, πιο λαμπερές, πιο ιδιαίτερες αλλά κυρίως πιο μοδάτες.

Calzedonia

Δίχτυ, λεπτομέρειες-στολίδια όπως φιόγκοι, πον πον και απλίκες έχουν την τιμητική τους. Με το σκηνικό Legs And The City εντυπωσιαστήκαμε και ήδη φανταστήκαμε να χορεύουμε τις φετινές γιορτές με τη σειρά Must – have η σειρά “Special Edition”, αφιερωμένη στις glitter υφές, τις πέρλες, τα αστέρια, τα πουά και τα ένθετα με τούλι. Από την άλλη δεν θα μπορούσε να μη μας γοητεύεις η σειρά «Party Collection», ξεχωρίζει για το glam touch που χαρίζουν τα πολύτιμα sparkling στοιχεία όπως οι παγιέτες.



Intimissimi

Είσαι σε σχέση; Τόσο το καλύτερο! Τα αγαπημένα εσώρουχα της Intimissimi σαγηνεύουν κάθε άντρα καθώς η φετινή συλλογή έχει υλικά όπως δαντέλες, διαφάνειες, floral prints αλλά και special υφές: Δίχτυ, βελούδο τούλι. Μη ρωτάς ποιο μας άρεσε ειλικρινά δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε. Αν είσαι μόνη σου φυσικά και πρέπει να αγοράσεις κάτι από τη συγκεκριμένη συλλογή αλλά όσο κοιμάσαι αγκαλιά με τη μοναξιά η σειρά Fashion Nightwear με πιτζάμες σατέν αλλά και cozy σχέδια, συνδυασμένες με ένα οn trend σουτιέν, π.χ με animal μοτίβο, μεταμορφώνονται σε μοναδικό outfit για όσο ακόμα μένεις μόνη σου.

Tezenis

Εδώ λοιπόν την παράσταση έκλεψε ο Χρήστος Μπίρμπας ο οποίος φόρεσε το αφιερωματικό Onezie της συλλογής που είναι και το must have της σεζόν. Και επειδή όσο καλά κορίτσια και να είμαστε ο Άγιος Βασίλης δεν θα μας τον φέρει γιατί είναι αλλού, εσύ μπορείς να αρκεστείς στη σειρά Party Selection, με τα lingerie sets και τα κορμάκια που ξεχωρίζουν για τις lurex υφές, τις διαφάνειες, τα αστέρια, τα χρυσαφί patterns. Στα highlights η capsule collection που αφιερώνεται στον Mickey Mouse με T-shirt, και πιτζάμες για μικρούς και μεγάλους.

Falconeri

Η Falconeri κυριολεκτικά μας ταξίδεψε σε ένα μοναδικό ταξίδι με το κασμίρ να πρωταγωνιστεί. Στα highlights η νέα χρωματική παλέτα στα top και πουλόβερ: κόκκινο, φούξια, γαλάζιο, πορτοκαλί… To στυλ Falconeri φέτος το χειμώνα θέλει Αthleisure κομμάτια, oversized πουλόβερ και φορέματα για Κnitwear Lovers. Τέλος, η συλλογή Orient Express διαθέτει ζακάρ παλτό και τζάκετ, kimono που ξεχωρίζουν με τα πολύτιμα ζακάρ λαχούρια, λαμπερά μεταξωτά και ακαταμάχητες διαφάνειες.