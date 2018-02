Όσα χρόνια κάνω παρέα με την κολλητή μου, τη θυμάμαι να φοράει γυαλιά. Δεν συμπαθεί τους φακούς επαφής, τη δυσκολεύουν αρκετά κι έτσι έχει αποφασίσει να φοράει πρωτότυπους σκελετούς οράσεως. Όμως μια ζωή τη θυμάμαι να γκρινιάζει, γιατί δεν μπορεί να δοκιμάσει ένα smokey-eyes look, μία πιο έντονη σκιά ματιών και πολλές φορές δυσκολεύεται να βρει το ιδανικό make up, που θα κάνει τα μάτια της να φαίνονται έντονα και μεγάλα -τα γυαλιά κάνουν συνήθως τα μάτια να φαίνονται μικρότερα. Φυσικά, η φίλη μου δεν είναι η μοναδική που αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση κι έτσι εμείς ανακάλυψαμε 10 έξυπνα make up tips & tricks, που θα σου φανούν σίγουρα χρήσιμα αν φοράς γυαλιά οράσεως.

1. Δοκίμασε κάτι απλό και εύκολο.

Φορώντας τα γυαλιά, τραβάς έτσι κι αλλιώς τα βλέμματα στο ύψος των ματιών σου, άρα καλό είναι να εφαρμόσεις σκιές σε φυσικές αποχρώσεις και να αφήσεις τα πιο έντονα χρώματα για τα χείλη, ώστε να δημιουργήσεις αντίθεση.

2. Το πάχος της γραμμής του eyeliner έχει σημασία.

Αν ο σκελετός των γυαλιών σου είναι σχετικά χοντρός και κοκάλινος, καλό είναι να τραβήξεις μία πιο χοντρή γραμμή με το eyeliner σου, για να δώσεις ένταση στα μάτια σου.

3. Φρόντισε τα φρύδια σου να είναι καλοσχηματισμένα.

Ο σκελετός των γυαλιών οράσεως τραβάει τα βλέμματα και στα φρύδια, γι’ αυτό πρέπει να τα περιποιείσαι τακτικά.

4. Πώς θα καλύψεις τις σκιές που δημιουργεί ο σκελετός των γυαλιών;

Μα φυσικά, θα απλώσεις λίγο concealer στις εσωτερικές αλλά και στις εξωτερικές γωνίες των ματιών σου. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε λίγη πούδρα για να μη γυαλίζουν τα βλέφαρά σου.

5. Δώσε μεγάλη προσοχή στους μαύρους κύκλους.

Να και κάτι ακόμη που πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα όταν φοράς γυαλιά. Άπλωσε τη σωστή ποσότητα και την κατάλληλη απόχρωση concealer, όπως και το foundation που θα δώσει λάμψη.

6. Χρησιμοποίησε μία μάσκαρα που χαρίζει όγκο.

Προτίμησε να δώσεις όγκο στις βλεφαρίδες σου και όχι μήκος. Το θέμα είναι να φαίνονται πιο έντονες και κάπως έτσι θα το πετύχεις.

7. Εφάρμοσε τη μάσκαρά σου και στις κάτω βλεφαρίδες.

Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεις ένα πιο ολοκληρωμένο και σωστό αποτέλεσμα.

8. Μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσεις ένα matte foundation.

Αν χρησιμοποιήσεις ένα make up σε υγρή μορφή είναι πιο πιθανό, όσο περνάει η ώρα να μείνουν σημάδια από τα γυαλιά στο πρόσωπό σου.

9. Τα έντονα κραγιόν και το ρουζ είναι σύμμαχός σου.

Θέλεις να τραβήξεις τα βλέμματα σε άλλα σημεία του προσώπου σου; Θα το πετύχεις με ένα κραγιόν σε φούξια ή κοραλλί απόχρωση και ένα ροδακινί ρουζ στα μάγουλα.

10. Δοκίμασε ένα έντονο cat-eye look.

Θα δώσει ένταση στο βλέμμα σου και τα μάτια σου θα φαίνονται πολύ πιο όμορφα πίσω από τα γυαλιά οράσεως.