To μαγιό μας είναι το καλοκαιρινό μας outfit, είναι η καλοκαιρινή μας ταυτότητα, οπότε θα πρέπει να είναι όμορφο, ιδιαίτερο, άνετο και να εκφράζει την προσωπικότητά μας!

Το κάθε σώμα είναι ιδιαίτερο και όμορφο και η Cozy & Kini έχει ως σκοπό να αναδείξει το κάθε γυναικείο σώμα με ατέλειες ή χωρίς και να τονώσει την γυναικεία αυτοπεποίθηση, ώστε η καθεμία μας να αγαπήσει το σώμα της και να μην ντρέπεται γι’ αυτό.

Θέλουμε να νιώθουμε άνετα με το μπικίνι μας, θέλουμε να νιώθουμε αυτοπεποίθηση, θέλουμε να ανακαλύψουμε και να αναδείξουμε την θηλυκή μας πλευρά, και αυτό θέλουν και για εμάς η Cozy & Kini που είναι καθαρά Woman to Woman Business! Η Brand Value της μάλιστα είναι το «Feel Cozy with your Kini»!

Τα Cozy & Kini σχεδιάζονται και ράβονται στην Ελλάδα πάνω σε πατρόν πολύχρονης εμπειρίας και εφαρμογών, τα οποία είναι μελετημένα σε «αληθινά» γυναικεία σώματα, με Ιταλικά και Ισπανικά υφάσματα κατάλληλα για μαγιό. Απλά wow!

Απίστευτα χρώματα, απίστευτα σχέδια, απίστευτη εφαρμογή για να νιώθουμε και να είμαστε πάντα υπέροχες στην παραλία και κυρίως, ο εαυτός μας!