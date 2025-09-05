Η μόδα έχει τον τρόπο της να μας εκπλήσσει. Εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, εμφανίζεται μια συνεργασία που σου θυμίζει γιατί την αγαπάς: γιατί είναι ζωντανή, τολμηρή και γεμάτη ιστορίες. Έτσι ακριβώς νιώθεις όταν ανακαλύπτεις τη νέα καμπάνια της Karl Lagerfeld FW25, From Paris with Love, με πρωταγωνίστρια την Paris Hilton.

Paris meets Paris

Η Paris Hilton, το αιώνιο party girl που εξελίχθηκε σε global icon και επιχειρηματία, δίνει το δικό της στίγμα σε μια καμπάνια που αποτυπώνει τη διπλή έννοια του “Paris”. Από τη μια οι παριζιάνικες ρίζες του οίκου Karl Lagerfeld, από την άλλη η pop περσόνα που καθόρισε μια εποχή. Το αποτέλεσμα; Μια σειρά από εικόνες γεμάτες κομψότητα, χιούμορ και attitude, με την Hilton να δείχνει ότι η μόδα μπορεί να είναι και παιχνίδι αλλά και σοβαρή δήλωση.

Το signature ύφος του Karl

Φωτογραφημένη από τον Chris Colls, η καμπάνια υιοθετεί ασπρόμαυρο φόντο που παραπέμπει στο iconic “Karl interviews Karl”. Δίπλα στην Hilton, ο Jon Kortajarena χαρίζει μια rock n’ roll πινελιά. Τα looks συνδυάζουν tailoring, κοστούμια και αξεσουάρ που δεν λείπουν ποτέ από μια γυναικεία ντουλάπα – κλασικά αλλά με μια σύγχρονη δυναμική που ξεκάθαρα φωνάζει KARL LAGERFELD.

Μια κληρονομιά σε εξέλιξη

Όπως δήλωσε η Paris Hilton, το να είναι μέρος αυτής της καμπάνιας είναι τιμή και ταυτόχρονα ευκαιρία να ξανασυστηθεί στο κοινό μέσα από τον φακό του Karl. Ο ίδιος ο CEO του brand, Pier Paolo Righi, μίλησε για “ένα απρόσμενο πάντρεμα” που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεχούς εξέλιξης. Και κάπου εδώ συνειδητοποιείς ότι ο οίκος δεν πατάει απλώς πάνω στην κληρονομιά του Karl – την ανανεώνει με τρόπο που μένει αληθινός στο πνεύμα του.

Where to shop the collection

Αν θέλεις κι εσύ να φέρεις λίγη από τη λάμψη της Paris Hilton στη ντουλάπα σου, μπορείς να βρεις τη συλλογή σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, όπως τα Attica και Kalogirou. Tailored κομμάτια, πολυτελή υλικά και εκείνη τη δόση παριζιάνικης φινέτσας που κάνει τα outfits διαχρονικά.

Με λίγα λόγια, η καμπάνια Karl Lagerfeld FW25 δεν είναι απλώς μια ωδή στη μόδα· είναι μια γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη pop κουλτούρα. Κι εσύ, μέσα από κάθε κομμάτι, μπορείς να γίνεις μέρος αυτής της ιστορίας, να εκφράσεις τον δικό σου χαρακτήρα και να αφήσεις το προσωπικό σου “From Paris with Love”.