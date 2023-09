Η φροντίδα της επιδερμίδας είναι υποχρέωσή μας. Οι λόγοι δεν είναι μόνο αισθητικοί, αφού το να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι ο πιο καλός τρόπος να μάθουμε να μας αγαπάμε. Έτσι τονίζεται η αυτοπεποίθησή μας και μπορούμε να αγαπήσουμε και τους γύρω μας. Η φροντίδα ξεκινάει από εμάς για να καταλήξει και στον συνάνθρωπό μας. Γι’ αυτό και τα κατάλληλα προϊόντα είναι αυτά που θα μας φροντίσουν χωρίς εκπτώσεις! Εμείς βρήκαμε τα δικά μας αγαπημένα για το δέρμα μας και ορίστε! Ρίξε μια ματιά και διάλεξε αυτό που ικανοποιεί τις δικές σου ανάγκες χωρίς να κάνεις δεύτερες σκέψεις!

l’Elixir des Glaciers της Valmont – Essence of Bees

Σεβόμενη το παρθένο περιβάλλον της Ελβετίας και υμνώντας το ακούραστο έργο των μελισσών, το 2017 η σειρά l’Elixir des Glaciers της Valmont τίμησε το μεγαλείο των μελισσών στην Ελβετία και, από εκεί, σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας την Essence of Bees: μια συλλογή περιποίησης της επιδερμίδας εμπνευσμένη από τα εξαιρετικά οφέλη που προσφέρουν τα συστατικά της κυψέλης. Μεγαλοπρεπείς θεραπείες, ωδή στην ευγενή παρουσία αυτών των προστάτιδων του περιβάλλοντος, βασισμένες στην επιστήμη και την πολυτελή χειροτεχνία, ένας «ύμνος» στη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας… Η πεμπτουσία της Ελβετικής φύσης. Στην «καρδιά» αυτής της περίφημης συλλογής βρίσκεται μία αριστοτεχνική σύνθεση που ενώνει για πρώτη φορά την «ψυχή» των συστατικών από την κυψέλη σε ένα αποκλειστικό σύμπλεγμα, προσφέροντας απόλυτη θρέψη και επανορθωτική δράση ακόμη και στις πιο ξηρές επιδερμίδες. Το σύμπλεγμα Essence of Bees αξιοποιεί τα τρία καλύτερα συστατικά που λαμβάνονται από την κυψέλη σε τρία μεγαλειώδη προϊόντα που οδηγούν ακόμη και την πιο ξηρή επιδερμίδα προς την τελειότητα μέρα με την ημέρα. Η επιδερμίδα μας αξίζει το καλύτερο, κάθε ημέρα. Ορμώμενη από αυτή την πεποίθηση, το 2023 η VALMONT εξελίσσει τη συλλογή Essence of Bees σε μία εξαιρετική καθημερινή ιεροτελεστία περιποίησης ακόμη και για το πιο ξηρό δέρμα. Τρία προϊόντα – Huile Majestueuse, Crème de Masque Majestueuse και Sérum Majestueux Vos Yeux – προσφέρουν υψηλής αποτελεσματικότητας θρέψη μέσα από εξαιρετικά ελαφριές υφές, με ένα ακόμη πιο σύγχρονο και «γενναιόδωρο» πνεύμα.

RETINOL+ EMULSION 1.0 & RETINOL+ EMULSION 0.3 από την IS CLINICAL

Το βραβευμένο brand περιποίησης της επιδερμίδας Is Clinical παρουσιάζει το υψηλής απόδοσης προϊόν Retinol+ Emulsion 0.3 και Retinol+ Emulsion 1.0*, δύο επαναστατικές φόρμουλες που βελτιώνουν αποτελεσματικά τη γήρανση της επιδερμίδας και τη θαμπή όψη της. Η ενθυλακωμένη Ρετινόλη συνδυάζεται με Bakuchiol και άλλα ισχυρά βοτανικά εκχυλίσματα που βοηθούν στη μείωση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών και των βαθιών ρυτίδων, ενώ βελτιώνουν το χρωματικό τόνο και την υφή του δέρματος, προσφέροντας λεία και λαμπερή επιδερμίδα. Η αποκλειστική σύνθεση αντιοξειδωτικών και Extremozymes® βοηθά στη θρέψη και την προστασία του δέρματος από περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες, ενώ η ισχυρή κερατολυτική φόρμουλα της Ρετινόλης διαχέεται εύκολα στο δέρμα, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητά του και τη συνολική του κατάσταση.

Precious Cream & Precious Concentrate της Cinq Mondes

Ο συνδυασμός των προϊόντων Precious Cream και Precious Concentrate σας προσφέρει έναν πολύτιμο σύμμαχο για ομορφιά και λάμψη, χαρίζοντας σας νεανική όψη. H “πολύτιμη” αντιγηραντική κρέμα και ο λεπτόρευστος ορός της σειράς Precious αποτελούν την πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένη λύση* για πλήρη αντιγηραντική υποστήριξη: μείωση των ρυτίδων, μείωση των μαύρων κηλίδων και βελτίωση του τόνου της επιδερμίδας.

Η Precious® κρέμα ημέρας χάρη στα πολύτιμα αντιγηραντικά συστατικά της διαθέτει ισχυρές αντιοξειδωτικές καθώς και καταπραϋντικές ιδιότητες οι οποίες βοηθούν στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενίσχυση της λάμψης της επιδερμίδας. Η Precious Cream χαρακτηρίζεται από ένα λεπτό, απαλό άρωμα με λουλουδάτες νότες λωτού σε συνδυασμό με ξύλο κέδρου. Το λουλούδι του λωτού είναι γνωστό στην Ασία ως “το παλαιότερο λουλούδι στον κόσμο”.

Precious® Concentrate, ένας “μαγικός” ορός που διαθέτει ρευστή υφή και δρα βαθιά στις ρυτίδες και τις σκούρες κηλίδες, ενισχύοντας τη σφριγηλότητα & τη λάμψη στις ευαίσθητες περιοχές.

Είναι η ιδανική επιλογή για το περίγραμμα των ματιών και των χειλιών καθώς και για τις γραμμές του προσώπου, το πρήξιμο, τους μαύρους κύκλους και το πόδι της χήνας.

Αναλογικά με την κρέμα Precious, διαθέτει ισχυρότερη συγκέντρωση επανορθωτικών πεπτιδίων καθώς και ελαφρύτερη υφή.

THE BODY CLEANSER WITH TFC8 της AUGUSTINUS BADER

O βραβευμένος οίκος πολυτελούς περιποίησης Augustinus Bader παρουσιάζει την πιο πρόσφατη καινοτομία του, The Body Cleanser, προσθέτοντας ακόμα ένα προϊόν υψηλής απόδοσης στην συλλογή του, που υποστηρίζεται από την τεχνολογία TFC8®. Ένα αναζωογονητικό, απαλό καθαριστικό για το σώμα, που ενυδατώνει και βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας, καταπραΰνοντας τους πιθανούς ερεθισμούς και χαρίζοντάς ένα μεταξένιο, λείο αποτέλεσμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Αφαιρεί απαλά τους ρύπους, χωρίς να αφυδατώνει ή να ξηραίνει την επιδερμίδα.

Ενυδατώνει και κλειδώνει την υγρασία στην επιδερμίδα, χαρίζοντας θρέψη και σφριγηλότητα.

Βελτιώνει την υφή, για απαλό και λείο δέρμα.

Καταπραΰνει τον ερεθισμό και την ερυθρότητα.

Εμπλουτισμένο με το καταπραϋντικό άρωμα Ευκαλύπτου, για ανανέωση και χαλάρωση.

Το TFC8® υποστηρίζει την κυτταρική ανανέωση και καθοδηγεί τα βασικά συστατικά στα κύτταρα.

Διάβασε επίσης: