Τα πολυκαταστήματα notos συνεργάζονται με τον ΑΚΤΟ, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο Τέχνης, Design & Media στην Ελλάδα για τον σχεδιασμό των φθινοπωρινών βιτρινών των καταστημάτων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Καλαμάτας.

Για ακόμα μια χρονιά, τα notos εμπιστεύονται την καλλιτεχνική ματιά των σπουδαστών του ΑΚΤΟ για τον σχεδιασμό των βιτρινών των καταστημάτων. Σε συνέχεια του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε, η Ιωάννα Χορχορόνη, σπουδάστρια Graphic Design στον ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης, ξεχώρισε για την εξαιρετική της δουλειά και το αισθητικό αποτέλεσμα του concept που πρότεινε, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Graphic Design Κ. Λευτέρη Κοντογιάννη, που ήταν και ο υπεύθυνος του project.

Το δημιουργικό concept της Κας Χορχορόνη ήταν αυτό που κατάφερε να διακριθεί ανάμεσα από πολλές αξιόλογες προτάσεις, κάνοντας την τελική επιλογή πραγματικά δύσκολη. Η επιτυχημένη συνεργασία με το κολλέγιο μετράει ήδη τέσσερα χρόνια, με τα notos να καλούν τους ταλαντούχους σπουδαστές να καταθέσουν τις πρωτότυπες σχεδιαστικές τους προτάσεις για ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των καταστημάτων και βασικό σημείο έλξης, τις βιτρίνες.

Το φετινό φθινόπωρο για τα notos «ντύθηκε» με την ιδέα «Autumn Patterns», μια ιδέα, που όπως η ίδια η σπουδάστρια σημειώνει, προέκυψε έπειτα από εκτενή έρευνα για τον τρόπο σχεδιασμού βιτρινών και μέσα από την προσωπική της αγάπη για το μινιμαλιστικό σχεδιασμό και τα μίνιμαλ μοτίβα.

Η Ιωάννα Χορχορόνη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Επέλεξα να συνθέσω μια χρωματική παλέτα από φθινοπωρινούς τόνους, δημιουργώντας μια σειρά από patterns επηρεασμένα από τις εικόνες που μας χαρίζει το Φθινόπωρο. Τα πεσμένα φύλλα, η βροχή, ο συννεφιασμένος ουρανός και το βρεγμένο χώμα, αποτέλεσαν την έμπνευσή μου για την τελική σχεδίαση των προτάσεών μου».

Τα notos στηρίζουν τους νέους μέσα από πολλές δράσεις και μια από αυτές είναι και η επιτυχημένη συνεργασία με τον ΑΚΤΟ. Η αστείρευτη δημιουργικότητα και φαντασία τους είναι αυτό που δίνει τον αέρα ανανέωσης, που τα πολυκαταστήματα notos αναζητάνε σε κάθε τους ενέργεια. Είναι ο λόγος που τα notos εμπιστεύονται τους νέους και τους δίνουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν για τα αγαπημένα τους καταστήματα.

Μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες, που στόχο έχουν την «επαφή» των πολυκαταστημάτων με την πόλη και τους ανθρώπους της ανοίγοντας έναν άκρως δημιουργικό διάλογο, τα notos, άμεσα και φιλικά, απαντούν σε όλα τα «θέλω» των καταναλωτών, ανανεώνοντας διαρκώς τους χώρους τους κι ενισχύοντας τις συνεργασίες τους σε κάθε επίπεδο. Στην αναζήτηση για ό,τι καλύτερο, τα notos και ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΤΟ έρχονται να δώσουν το δικό τους χρώμα στη νέα σεζόν!

