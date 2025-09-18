Για πολλούς, ο Σεπτέμβριος είναι ο «νέος Ιανουάριος» , ο μήνας της επανεκκίνησης, της επιτυχίας και του καθορισμού νέων στόχων. Θεωρείται μάλιστα πιο ευνοϊκός για επίτευξη αλλαγών. Βέβαια, κάθε μήνας και κάθε μέρα είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσουμε μια θετική αλλαγή που βελτιώνει την υγεία μας και την ποιότητα της ζωής μας.

Αν θέλετε να πετύχετε τους διατροφικούς σας στόχους, δώστε προσοχή στα τρόφιμα που επιλέγετε και στις συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσετε. Η συνηθισμένη πρακτική είναι ακριβώς αντίθετη. Δηλαδή εστιάζει σε «κακές» συνήθειες που πρέπει να κοπούν και τρόφιμα που πρέπει να αποκλεισθούν. Αυτό οδηγεί συχνά σε αρνητικά συναισθήματα, ενώ η θετική σκέψη λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά.

Εποχιακά τρόφιμα που συμβάλλουν στη φθινοπωρινή διατροφή σας

Για καλύτερη διατήρηση της υγείας ή και απώλεια βάρους, η επιλογή πρωτογενών και λιγότερο επεξεργασμένων τροφίμων είναι βασικός στόχος. Επιλέγοντας τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά, εμπλουτίζετε τον οργανισμό σας με τρόφιμα πλουσιότερα σε θρεπτικά συστατικά, ακολουθώντας την ροή της φύσης που δεν μας δίνει τυχαία διαφορετικά τρόφιμα κάθε εποχή.

Το φθινόπωρο δοκιμάστε λαχανικά που μεγαλώνουν κάτω από την γη όπως τα καρότα, τα κρεμμύδια και τις γλυκοπατάτες, απολαύστε τις μελιτζάνες, γευτείτε το κουνουπίδι, τις γλυκές κολοκύθες και τα πράσα. Αυτήν την εποχή μπορείτε να περπατήσετε σε βουνά και – με οδηγό κάποιον ειδικό γνώστη – μπορείτε να μαζέψετε άγρια μανιτάρια, κάστανα και καρύδια που αποτελούν μοναδικά φθινοπωρινά «δώρα» της φύσης.

Ιδέες για την κουζίνα σας

Φτιάξτε τις γλυκοπατάτες στον φούρνο ή πουρέ, βάλτε τις μελιτζάνες στο ταψί για ένα ιμάμ ή μπριάμ, συνδυάστε καρότα και κρεμμύδια στο φαγητό ή τις σαλάτες σας, δημιουργήστε με κολοκύθα και πράσα σούπες για βραδινό και βέβαια, προσθέστε τα κάστανα και τα καρύδια στο απογευματινό σνακ.

Εξίσου σημαντικά είναι τα φρούτα, με τις ισχυρές αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχουν και γι’ αυτό δεν πρέπει να λείπουν από το καθημερινό σας διαιτολόγιο. Αυτή την εποχή κυριαρχούν τα μήλα και τα αχλάδια, αλλά ο «βασιλιάς» είναι το ρόδι, ένα φρούτο με αντικαρκινικές ιδιότητες και πολύ ιδιαίτερη υφή και γεύση. Καθαρίστε μερικά ρόδια και φυλάξτε τα σε μπολ για να έχετε όποτε επιθυμείτε ένα γρήγορο και υγιεινό σνακ.

Ταχίνι και άλλα πρωτογενή τρόφιμα με διατροφική αξία

Πρωταγωνιστής είναι και το ταχίνι, που είναι 100% αλεσμένο σουσάμι. Τα ευεργετικά και απαραίτητα λιπαρά οξέα που περιέχει μπορούν να συμπληρώσουν κάθε γεύμα της ημέρας, προσφέροντας ενέργεια και πληθώρα θρεπτικών συστατικών. Πιο συγκεκριμένα, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος, το ασβέστιο και ο φώσφορος που περιέχει συμβάλλουν στον καλύτερο μυϊκό και οστικό μεταβολισμό. Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα και κυρίως τα ω-3 συμβάλλουν στη ρύθμιση του λιπιδαιμικού προφίλ (χοληστερόλη), ενώ τα ισχυρά αντιοξειδωτικά σησαμίνη, σησαμόλη και σεσαμολίνη προστατεύουν όλα τα κύτταρα της επιδερμίδας και όλου του οργανισμού.

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να αξιοποιήσετε τα πρωτογενή τρόφιμα και να τα απογειώσετε με ταχίνι. Δοκιμάστε να φτιάξετε κουλουράκια με ταχίνι για τον καφέ σας, προσθέστε το επίσης στο γιαούρτι με μήλο και ρόδι για θρεπτικό πρωινό, χαρίστε στις σούπες λαχανικών πιο κρεμώδη υφή με λίγο ταχίνι, ετοιμάστε ντιπάκια για καρότα σε στικς και ψητά λαχανικά ή αναβαθμίστε τη μελιτζανοσαλάτα σας προσθέτοντας ταχίνι, για πιο πλούσια γεύση.

Τελευταία – αλλά εξίσου σημαντική – οδηγία αφορά την επαρκή κατανάλωση πρωτεϊνούχων τροφίμων, όπως άπαχο κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, αυγά και γαλακτοκομικά, τα οποία θα προσφέρουν το βασικό μέρος της θρέψης αλλά και του κορεσμού. Καλό είναι να υπάρχουν σε μέτρια ποσότητα σε όλα τα γεύματα από το πρωί έως το βράδυ και να συνοδεύονται από ολικής άλεσης δημητριακά ή ρύζι.

Η σύνδεση με την φύση

Η φύση, πέρα από τροφή, μάς χαρίζει και ρυθμό. Προσπαθήστε να δημιουργείτε ελεύθερο χρόνο για να έρχεστε σε επαφή με την φύση. Τα χρώματα της εποχής καθιστούν την επαφή αυτή χαλαρωτική και ιαματική, με αποτέλεσμα να μειώνεται το στρες, να ενισχύεται ο μεταβολισμός και γεμίζουν οι πνεύμονες με οξυγόνο και ζωή.

Γιάννης Χρύσου (Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος).