Με μία έκρηξη χρωμάτων, η United Colors of Benetton παρουσιάζει για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019/2020 τη σειρά “Wool So Cool” σε συνεργασία με την The Woolmark Company. Συμμετέχοντας στο δίκτυο των 5000 σημείων πώλησης του Ομίλου, η συλλογή «Wool so Cool» περιλαμβάνει μια σειρά από πουλόβερ πιστοποιημένα με το σήμα της Woolmark που αγκαλιάζουν την παιχνιδιάρικη αισθητική της Benetton με προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον.

Καθώς οι καταναλωτές είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι για την ποιότητα των προϊόντων που φορούν, η προέλευση των ινών από μαλλί και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία για τη συνεργασία των δύο εταιρειών.

Για να γιορτάσει αυτή τη νέα συνεργασία, η διαφημιστική εκστρατεία προάγει τα χαρακτηριστικά του μαλλιού Merino, των πιο εκλεκτών ινών που μας δίνει η φύση. Η συλλογή επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα του μαλλιού Merino – στην απαλότητά του, στην υψηλή ποιότητα και στη χρωματική σταθερότητα που χαρίζει φωτεινές χρωματικές αποχρώσεις στη συλλογή και αποτελεί την κύρια αισθητική του εμπορικού σήματος της Benetton.

Η δέσμευση του Ομίλου Benetton για το περιβάλλον ξεκινά από τις ίνες των ρούχων και συνεχίζεται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής με την ομάδα που συμμετέχει στην έκθεση της Greenpeace ”Destination Zero – Seven Years of Detoxing the Industry”. Ο Όμιλος Benetton έχει διακριθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες που έχουν δεσμευτεί απέναντι στη δράση Detox Commitment.

Τα πουλόβερ που είναι πιστοποιημένα με το σήμα της Woolmark είναι κατασκευασμένα από ιταλικά νήματα και 100% εξαιρετικό μαλλί Merino από την Αυστραλία, με 100% φυσικές, ανανεώσιμες και βιοδιασπώμενες ίνες που αντιπροσωπεύουν την πολύχρωμη ψυχή της Benetton.

Η συλλογή θα συμπληρώνεται από ένα ξεχωριστό ένδυμα σχεδιασμένο από τον Jean-Charles de Castelbajac, τον καλλιτεχνικό διευθυντή των γυναικείων και αντρικών συλλογών της United Colors of Benetton. όταν ρωτήθηκε τι τον ενέπνευσε όταν σχεδίαζε αυτό το ένδυμα, ο Jean-Charles εξήγησε: «Με ενέπνευσαν οι αγαπημένες μου καραμέλες με μία συγκεκριμένη γεύση αλλά διαφορετικές απ’ όλες τις άλλες, όπως ακριβώς και το στυλ της Benetton. Το μαύρο και τα εμβληματικά μας χρώματα συναντιόνται σε έναν μοντέρνο ρυθμό όπως αυτός της Pop art». Τα πουλόβερ έχουν σχεδιαστεί σε ριγωτό ζακάρ με γεωμετρικό σχεδιασμό, με μαύρα μανίκια για έντονη αντίθεση και έγχρωμες μανσέτες. Το πουλόβερ, ένα unisex κομμάτι, είναι το αποτέλεσμα της μίξης της άριστης τεχνογνωσίας και των φυσικών ινών. Τα πουλόβερ ανέκαθεν αποτελούσαν βασικά κομμάτια των συλλογών της Benetton. Σε αυτή τη συλλογή, αποτελούν την επιτομή του στυλ και της ποιότητας. Wool so cool.