Ξυπνάς ένα μουντό πρωινό, ανοίγεις το νεσεσέρ σου και σκέφτεσαι: «Τι νέο θα δοκιμάσω σήμερα;». Γιατί η ομορφιά δεν είναι μόνο ρουτίνα, είναι μικρές στιγμές χαράς που σε ανεβάζουν. Και κάπως έτσι έρχεται η essence συλλογή να σου θυμίσει ότι κάθε μέρα είναι ευκαιρία για παιχνίδι με χρώμα, λάμψη και αυτοέκφραση χωρίς όρια.

Για τα μάτια σου μόνο

Ξεκινάς με τη Lash Princess mascara σε burgundy – απλώνεται υπέροχα και ταιριάζει σε κάθε χρώμα ματιών. Ο Satin Blend gel eyeliner γίνεται σκιά ή smudger, ενώ το Colour it! metallic liner σε Bronze ή Cherry φέρνει το glam στη στιγμή. Αν πάλι θες ανανέωση, τα Hydro Gel eye patches κάνουν θαύματα. Για λάμψη, δοκίμασε τη cream eyeshadow με μεταλλικό φινίρισμα, το brow lift & freeze glue για laminated φρύδια ή το Jelly Jewels glitter stick που μπαίνει ακόμα και στην τσάντα σου.

Λαμπερά χείλη κάθε μέρα

Το Aqua Jelly colour changing lipstick είναι παιχνιδιάρικο και αλλάζει απόχρωση στα χείλη σου. Το satin Glow lipstick σου δίνει έντονο χρώμα με άνεση, ενώ το hydra kiss lip oil φροντίζει και χαρίζει glossy αποτέλεσμα. Για πιο fun vibes, τα Choco Bomb και Chili Bomb lipgloss μυρίζουν σαν σοκολάτα ή φράουλα. Το Lip Swirl scrub και η Lip Swirl caring mask είναι τα μυστικά σου για απαλά χείλη, ενώ το Hydra Kiss lip tint τα χρωματίζει φυσικά, όλη μέρα.

Η βάση που σε στηρίζει

Η ζελεδένια jelly grip eyeshadow primer χαρίζει διάρκεια, ενώ το bouncy plump primer λειαίνει και δροσίζει. Συνδύασέ το με το hydrating dewy spray ή το refreshing aloe spray για ενυδάτωση και σταθερότητα. Το Camouflage+ concealer επιστρέφει πιο inclusive και το all about soft glow powder δίνει φυσική φωτεινότητα.

Highlights & blush goals

Με το Baby Got Glow highlighter stick και το Soft Touch bouncy glow έχεις glass-skin λάμψη, ενώ το butter bronzer χαρίζει φυσικό ματ. Το bouncy blush φέρνει το φρέσκο χρώμα και το What a Tint! ταιριάζει και σε χείλη και σε μάγουλα.

Όμορφα νύχια στο λεπτό

Τα What the fake! press-on nails είναι η λύση για γρήγορο μανικιούρ, ενώ το fairy nail polish και τα gel nail colour σε γήινες αποχρώσεις δίνουν κομψότητα. Μην ξεχάσεις το juicy nail oil για φροντίδα και το active whitener base coat για πιο φωτεινά, υγιή νύχια.