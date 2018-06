MCS Jewellery σημαίνει δημιουργία σύγχρονων κοσμημάτων, εμπνευσμένων κυρίως από την ελληνική αισθητική, από την κλασική αρχαιότητα έως τη λαϊκή τέχνη.

Σχεδιασμένα με φροντίδα και προσοχή στις λεπτομέρειες, κάθε κομμάτι κοσμήματος φιλοδοξεί να γίνει ένα σύγχρονο αντικείμενο με αναφορές στο παρελθόν.

Η συλλογή κοσμημάτων MCS αποτελείται από κομμάτια περιορισμένης παραγωγής που κατασκευάζονται στο χέρι με την τεχνική του χαμένου κεριού, χρησιμοποιώντας ως επί το πλείστον ασήμι και ορείχαλκο.

MCS Jewellery means creating modern jewelery, inspired mainly by Greek aesthetics, from classical antiquity to folk art. Designed with care and attention to detail each piece of jewelry aspires to become a contemporary object with references to the past. The MCS jewellery collection is made up of hand-made pieces of limited production with the lost wax technique, using mostly silver and brass.