Τα βραβεία Grammy 2026 δεν ήταν απλώς μια γιορτή της μουσικής, αλλά ένα πραγματικό fashion show που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Η ατμόσφαιρα στο κόκκινο χαλί είχε αυτό το γνώριμο μείγμα λάμψης και εκκεντρικότητας που μόνο αυτή η βραδιά μπορεί να προσφέρει. Αν κάτι κρατάμε από τη φετινή διοργάνωση, είναι πως οι καλλιτέχνες αποφάσισαν να ρισκάρουν περισσότερο από ποτέ, συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με έντονα προσωπικά μηνύματα.

Η επιστροφή του old Hollywood και η δαντέλα

Η Sabrina Carpenter ήταν αναμφισβήτητα μία από τις πρωταγωνίστριες της βραδιάς. Με μια custom Valentino δημιουργία που θύμιζε άλλες εποχές, κατάφερε να φέρει την κομψότητα του παλιού Χόλιγουντ στο σήμερα. Το φόρεμά της, γεμάτο κρύσταλλα, πέρλες και διάφανες λεπτομέρειες, την έκανε να μοιάζει με οπτασία κάτω από τα φώτα. Είναι εντυπωσιακό πώς μια νέα κοπέλα μπορεί να υποστηρίξει τόσο ώριμα ένα τόσο κλασικό στυλ, χωρίς να χάνει τη φρεσκάδα της.

Το μαύρο σύμπαν της Lady Gaga

Από την άλλη, η Lady Gaga απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί παραμένει η βασίλισσα του δράματος. Εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα καλυμμένη από φτερά κορακιού, μια δημιουργία που παρέπεμπε σε κάτι γοτθικό και ταυτόχρονα απόλυτα chic. Παρόλο που θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί υπερβολικό, η Gaga έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα να μετατρέπει το εκκεντρικό σε τέχνη.

Η τόλμη της Chappell Roan και το Mugler Gown

Η Chappell Roan πήρε το μεγαλύτερο ρίσκο της βραδιάς και δικαιώθηκε από τις κριτικές. Η εμφάνισή της με το διάφανο Mugler φόρεμα σε απόχρωση του γρανάτη ήταν μια ωδή στη θηλυκότητα και την ελευθερία. Το γεγονός ότι επέλεξε να στολίσει το σώμα της με προσωρινά τατουάζ στην ίδια απόχρωση έδειξε μια προσοχή στη λεπτομέρεια που σπάνια βλέπουμε. Ίσως δεν είναι ένα look που θα φορούσε η καθεμία μας, αλλά στο πλαίσιο των Grammy ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η βραδιά.

Η minimal κομψότητα

Η Rosé των BLACKPINK κινήθηκε σε πιο κλασικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα μαύρο στράπλες mini φόρεμα με λευκές ντραπέ λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Tiffany & Co. Ήταν η επιτομή της σύγχρονης κομψότητας. Παράλληλα, είδαμε ζευγάρια όπως ο Justin και η Hailey Bieber να χρησιμοποιούν τη μόδα για να στείλουν ένα μήνυμα, φορώντας τις καρφίτσες ICE OUT, δείχνοντας ότι το κόκκινο χαλί μπορεί να είναι και ένα βήμα πολιτικής έκφρασης.

Το office siren στυλ της Miley Cyrus

Η Miley Cyrus μας εξέπληξε με μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί για τις συνηθισμένες αποκαλυπτικές τουαλέτες, επέλεξε ένα ανδρόγυνο look με δερμάτινο jacket και μια τεράστια χρυσή καρφίτσα με τα αρχικά της. Ήταν μια δήλωση δύναμης και αυτοπεποίθησης, θυμίζοντας μας ότι η ωριμότητα στη μόδα δεν σημαίνει απαραίτητα σοβαροφάνεια, αλλά το να ξέρεις ποια είσαι και τι θέλεις να πεις.