Επειδή εκτός από τον έρωτα, περνάει και η μόδα από το στομάχι, η MOVIDO κήρυξε και επίσημα το καλοκαίρι με το πιο απολαυστικό και fashion καλοκαιρινό press event με θέα την Ακρόπολη!

Ο νούμερο 1 online fashion προορισμός με τα πιο premium brands της αγοράς, είπε hello στην αγαπημένη μας εποχή με ένα super fashion brunch, πριν από λίγες ημέρες, που έλαβε χώρα στη μαγευτική τοποθεσία Ermou 18 Beyond the Horizon.

Fashion Stylists αλλά και εκπρόσωποι του Τύπου τίμησαν την εκδήλωση, ανακάλυψαν μοναδικά κομμάτια από τις νέες συλλογές που έκαναν την άφιξη τους στο MOVIDO.gr και φυσικά ενημερώθηκαν για τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

Οι hot τάσεις που κυριαρχούν στις πασαρέλες του εξωτερικού, έρχονται στο MODIVO.gr για να απογειώσουν τις εμφανίσεις σου και να κάνουν τις εξόδους σου μοναδικές. ‘Ήρθαν για να σε αποθεώσουν!

Έντονα χρώματα και γραμμικά μοτίβα έχουν την τιμητική τους και φυσικά δεν γίνεται να λείπουν οι πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις που είναι super hot φέτος και δεν λείπουν από τις συλλογές πολλών brands, όπως Tommy Hilfinger και PINKO.

Έφτασε η ώρα να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου! Τι περιμένεις, λοιπόν; It’s time for shopping!