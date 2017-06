«This is My Style»… H απόλυτη καλοκαιρινή συλλογή του Hard Rock Cafe!

Το Hard Rock Cafe είναι εδώ και καιρό αγαπημένο μας hotspot στο κέντρο της Αθήνας καθώς καταφέρνει να ικανοποιεί τις δύο κύριες ανάγκες μας: αυτή για το φαγητό κι αυτή για τα πιο μοδάτα ρούχα. Από το Μάη το Hard Rock Cafe κυκλοφορεί τις καινούριες συλλογές του, τις οποίες ανανεώνει συχνά ακόμα και τώρα το καλοκαίρι! Η άνοιξη μας έφερε τη συλλογή This Is My Style, που είδαμε απόλυτα λαχταριστά limited edition T-shirts όπως το Couture Snakeskin για γυναίκες και το Weathered Shield για άντρες.

Αυτή τη στιγμή μπορείς να βρεις στα καταστήματα του (και στο e-shop) τη Throwback Collection, όπου επιλέγεις τo T-Shirt που απεικονίζει την αγαπημένη σου πόλη και κάνεις την πιο δροσερή βόλτα σου πρωί και βράδυ (γιατί ως γνωστόν τα T-Shirts του Hard Rock Cafe φοριούνται ανεξαρτήτως εποχής).

Ταυτόχρονα με τα στυλάτα μπλουζάκια, το Hard Rock Cafe διαθέτει και άλλα υπέροχα καλοκαιρινά αξεσουάρ όπως: μπαντάνες, βραχιόλια, καπέλα, μενταγιόν, συλλεκτικές καρφίτσες και πολλά άλλα! Άλλωστε, σκοπός του Hard Rock Cafe, στην πραγματικότητα, είναι μέσα από τα κομμάτια του να αναδείξουμε το δικό μας πραγματικό γούστο και παράλληλα να αγκαλιάσουμε την προσωπικότητα που το συνοδεύει με δημιουργικό και πολυδιάστατο τρόπο!

Σίγουρα δε μπορούμε παρά να κάνουμε μια βόλτα από το κατάστημα την επόμενη φορά που θα βρεθούμε κέντρο! Όλα τα νέα και όλες τις καινούριες συλλογές του Hard Rock Cafe μπορείς να τα δεις και στα social media ακολουθώντας τα hash tags: #ThisIsMyStyle #MyHardRock #ThisIsHardRock #hrcathens