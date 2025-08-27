Στις 16 Οκτωβρίου, η H&M μάς συστήνει μια συνεργασία που αναμένεται να συζητηθεί: τη νέα capsule συλλογή με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Μεξικανή σχεδιάστρια μόδας Lorena Saravia. Μια συλλογή που αποπνέει δυναμισμό, φρεσκάδα και βαθιά σύνδεση με τις ρίζες της δημιουργού της.

Η Saravia, με τη χαρακτηριστική minimal αισθητική της, εμπνέεται από τη μεξικανική κληρονομιά και τη γυναικεία δύναμη. «Ήθελα να δημιουργήσω κάτι αυθεντικά μεξικανικό, που να συνδυάζει ποιότητα, αψεγάδιαστη γραμμή και σύγχρονο στυλ. Ελπίζω κάθε γυναίκα που φορά τις δημιουργίες μου να νιώθει έμπνευση και ενδυνάμωση», τονίζει η ίδια.

Η συλλογή

Με 29 κομμάτια που εναλλάσσονται ανάμεσα σε αυστηρές σιλουέτες και θηλυκές βραδινές εμφανίσεις, η νέα συλλογή στήνει μια αστική γκαρνταρόμπα με χαρακτήρα. Από το iconic τζιν jacket και τα denim chaps της Saravia, μέχρι τα draped φορέματα με ανοιχτή πλάτη, η συλλογή ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την κομψότητα.

Η χρωματική παλέτα είναι εμπνευσμένη από τις ποιητικές αποχρώσεις της ερήμου, ενώ τα υφάσματα workwear και οι χειροποίητες λεπτομέρειες χαρίζουν αυθεντικότητα.

Το styling

Τα αξεσουάρ έρχονται να ολοκληρώσουν το look με ξεχωριστές αναφορές. Τα σκουλαρίκια σε σχήμα λιονταριού, εμπνευσμένα από κόσμημα της γιαγιάς της Lorena, δίνουν προσωπική πινελιά, ενώ οι suede cowboy boots, το πλατύγυρο καπέλο και η ζώνη απογειώνουν την εμφάνιση με ακαταμάχητο western chic ύφος.

Η συλλογή H&M x Lorena Saravia θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και στο hm.com στις 16 Οκτωβρίου 2025.