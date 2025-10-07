Υπάρχουν ρούχα που απλώς φοράς, και υπάρχουν εκείνα που σε κάνουν να νιώθεις. Αυτά που σε συνοδεύουν στις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας, που αναδεικνύουν το σώμα σου χωρίς να το πιέζουν, που σου θυμίζουν πως η αυτοπεποίθηση ξεκινά από μέσα σου. Εκεί ακριβώς έρχεται η Calzedonia, με τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-26, εμπνευσμένη από τη θηλυκότητα που κινείται, εξελίσσεται και ζει στο τώρα.

Feel good, look better

Πρώτα από όλα, το motto της συλλογής δεν θα μπορούσε να είναι πιο αληθινό, αφού “Feel good, look better” σημαίνει πως η άνεση και η αισθητική συνυπάρχουν — και η Calzedonia το αποδεικνύει με κάθε λεπτομέρεια. Φυσικά, τα κολάν Sculpt είναι ξανά οι πρωταγωνιστές: τεχνικά, minimal και ταυτόχρονα σαγηνευτικά. Επίσης, το νέο σετ SCULPT, με το τοπ που αγκαλιάζει το στήθος και το κολάν με shaping effect, είναι μια μικρή επανάσταση στο athleisure. Και αν θέλεις το απόλυτο wow αποτέλεσμα, το νέο ολόσωμο κομμάτι συμπίεσης δίνει αυτό το «hourglass» look που μαγνητίζει χωρίς καμία προσπάθεια.

Τα καλσόν που γίνονται skincare για τα πόδια

Εννοείται ότι η Calzedonia δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Έτσι, τα νέα καλσόν λειτουργούν σαν «θεραπεία ομορφιάς» για τα πόδια σου, χαρίζοντας ομοιόμορφη όψη και φυσική λάμψη. Από το διαχρονικό Invisible black, μέχρι τα nude σε διαφορετικούς τόνους δέρματος, κάθε σχέδιο μοιάζει να έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για εσένα. Κι αν αγαπάς τις λεπτομέρειες, οι επιλογές με δαντέλα και γεωμετρικά μοτίβα θα γίνουν η πιο κομψή σου αδυναμία.

Party mood σε κάθε βήμα

Για τις πιο λαμπερές στιγμές του χειμώνα, η Party Collection της Calzedonia επιστρέφει πιο εκλεπτυσμένη από ποτέ. Καλσόν και κάλτσες με χρυσές και ασημένιες λάμψεις, συνδυάζονται με βραδινά looks και δίνουν αυτή τη ρομαντική, σέξι πινελιά που δεν περνά ποτέ απαρατήρητη.

Με λίγα λόγια, η συλλογή Calzedonia AW25-26 δεν είναι απλώς legwear, αλλά μια δήλωση στυλ και αυτοπεποίθησης, με ευέλικτα, μοντέρνα, θηλυκά κομμάτια που ακολουθούν τη γυναίκα σε κάθε στιγμή της ημέρας της. Εξάλλου, όταν νιώθεις καλά μέσα σου, φαίνεται, και η Calzedonia φροντίζει ακριβώς γι’ αυτό.