Κάθε χρόνο, κάπου ανάμεσα στις πρώτες κρύες μέρες και στις φωτεινές προσδοκίες των γιορτών, υπάρχει μια στιγμή που μας βάζει επίσημα σε festive mood. Φέτος, αυτή η στιγμή έγινε στον Πειραιά, εκεί όπου η L’Occitane En Provence αποφάσισε να «ανάψει» τα φώτα των Χριστουγέννων λίγο νωρίτερα και να παρουσιάσει το ολόφωτο concept “Three Moments of Light”. Μέσα στη boutique της Βασιλέως Γεωργίου, οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε έναν χώρο που έμοιαζε να έχει ταξιδέψει κατευθείαν από την Προβηγκία, φέρνοντας μαζί του την ατμόσφαιρα, τις μυρωδιές και την αισθητική που κάνουν τον οίκο να ξεχωρίζει. Από την αυγή μέχρι τη νύχτα —κυριολεκτικά— κάθε συλλογή ζωντάνευε σαν ένα μικρό κομμάτι φωτός, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το τι σημαίνει πραγματικά να μπαίνεις στο πνεύμα των γιορτών με στιλ και σφραγίδα L’Occitane.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου του οίκου, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική, υψηλής αισθητικής εμπειρία. Οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν στις τρεις συλλογές που είναι εμπνευσμένες από τρεις φωτεινές στιγμές της ημέρας — την αυγή, το μεσημέρι και τη νύχτα — κάθε μία με τον δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη δική της αρωματική ταυτότητα και ενέργεια.

Πολυτελείς υφές, εκλεπτυσμένα αρώματα και λεπτομέρειες που παραπέμπουν στον χειμερινό ουρανό της Προβηγκίας συνέθεσαν ένα ταξίδι αισθήσεων, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα, τις αξίες και τη δεξιοτεχνία του οίκου L’Occitane En Provence. Τα γιορτινά gift sets ολοκλήρωσαν την εμπειρία, προσφέροντας προτάσεις δώρων που συνδυάζουν κομψότητα και ζεστασιά.

Η boutique του Πειραιά παραμένει ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία παρουσίας του οίκου στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να ενισχύει τη σύνδεση του κοινού με τον κόσμο του οίκου L’Occitane μέσα από μια premium, ολοκληρωμένη εμπειρία περιποίησης.

