Σκέψου για λίγο πόσο σχολαστικά φροντίζεις το πρόσωπο ή το σώμα σου με ενυδατικές, serum και ειδικά προϊόντα. Τώρα, βάλε στο μυαλό σου μια περιοχή που συνήθως μένει εκτός… η μασχάλη. Είναι μια περιοχή με ιδρώτα, τριβή, αλλά και συχνό ξύρισμα, κι όμως, την ξεχνάμε ενώ χρειάζεται φουλ περιποίηση. Βέβαια, υπάρχει η NIVEA Deo Derma Control, με μια καινοτόμα σειρά που αλλάζει εντελώς τον τρόπο που βλέπεις την καθημερινή σου ρουτίνα στη φροντίδα της μασχάλης.

Η skincare εποχή έφτασε και για τη μασχάλη

Πρώτα από όλα, η νέα σειρά NIVEA Deo Derma Control βάζει τέλος στο κλασικό δίλημμα «προστασία ή φροντίδα». Δεν χρειάζεται πια να επιλέγεις, αφού σε ένα μόνο βήμα συνδυάζεις και τα δύο. Με 72 ώρες προστασίας από ιδρώτα και κακοσμία, αλλά και σύνθεση εμπλουτισμένη με υαλουρονικό και βιταμίνες, η μασχάλη σου αποκτά τη φροντίδα που δικαιούται.

Προϊόντα που κάνουν τη διαφορά

NIVEA Deo Derma Control Defend : Ιδανικό αν θέλεις αποτελεσματικότητα και skincare ταυτόχρονα. Με προβιταμίνη Β5 και υαλουρονικό, μειώνει τους ερεθισμούς και αφήνει την επιδερμίδα λεία.

: Ιδανικό αν θέλεις αποτελεσματικότητα και skincare ταυτόχρονα. Με προβιταμίνη Β5 και υαλουρονικό, μειώνει τους ερεθισμούς και αφήνει την επιδερμίδα λεία. NIVEA Deo Derma Control Restore : Για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, καταπραΰνει, ενυδατώνει και χαρίζει απαλή αίσθηση χάρη στη βιταμίνη Ε.

: Για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, καταπραΰνει, ενυδατώνει και χαρίζει απαλή αίσθηση χάρη στη βιταμίνη Ε. NIVEA MEN Deo Derma Control Sensitive: Για τους άνδρες με απαιτητική επιδερμίδα, με υαλουρονικό και βιταμίνη Ε, προσφέρει προστασία αλλά και ενεργή φροντίδα.

Και το καλύτερο; Κυκλοφορούν σε spray και roll-on, για να διαλέγεις ανάλογα με το lifestyle σου.

Όπως το πρόσωπό σου χρειάζεται καλή ενυδάτωση, έτσι και η μασχάλη σου αξίζει φροντίδα πέρα από την απλή κάλυψη οσμών. Η NIVEA με την τεχνογνωσία 110 ετών καινοτομεί ξανά και σε προσκαλεί να βάλεις τη μασχάλη στο skincare routine σου. Μάθε περισσότερα εδώ.

Τέλος, η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, αντίθετα είναι μια καθημερινή ανάγκη. Ειδικά τώρα που η NIVEA Deo Derma Control κάνει την αρχή, δεν έχεις λόγο να αφήνεις την πιο παραμελημένη περιοχή χωρίς περιποίηση. Ήρθε η στιγμή να δώσεις στη μασχάλη σου την αγάπη που χρειάζεται και να ζήσεις την αίσθηση υγείας και αυτοπεποίθησης, κάθε μέρα.