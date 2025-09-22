Όταν η καινοτομία συναντά την περιποίηση, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Το Panourias Selfcare, που πρόσφατα αναδείχθηκε Kérastase No. 1 Mystery Shop of 2024, άνοιξε τις πόρτες του για ένα ξεχωριστό Media Self Care Day και υποδέχθηκε δημοσιογράφους και εκπροσώπους των media. Σε μια ατμόσφαιρα ζεστή και φιλόξενη, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες τάσεις στην περιποίηση των μαλλιών, αλλά και να βιώσουν μια εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογία με την ομορφιά.

Στο επίκεντρο της ημέρας βρέθηκε το K-SCAN by Kérastase, μια καινοτόμος υπηρεσία διάγνωσης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να αναλύσει το τριχωτό και τις ίνες των μαλλιών. Με τη βοήθεια ειδικής κάμερας και προηγμένων αλγορίθμων, η υπηρεσία προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα της υγείας των μαλλιών και προτείνει εξατομικευμένες λύσεις περιποίησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Πρόκειται για ένα εργαλείο που φέρνει την επιστήμη στο πλευρό της ομορφιάς, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία στο κομμωτήριο.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων και φυσικά στιγμές απόλαυσης από το Muses Estate, που πρόσθεσαν μια ιδιαίτερη γευστική νότα στην εμπειρία. Η παρουσία της beauty editor Έφης Ανέστη, που κατέγραψε σε vlog την ατμόσφαιρα και τις εντυπώσεις της, ανέδειξε ακόμη περισσότερο το πνεύμα της ημέρας.

Το Panourias Selfcare απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο περιποίησης μαλλιών, αλλά ένα σημείο συνάντησης της καινοτομίας, της αισθητικής και της προσωπικής φροντίδας. Η βράβευσή του από την Kérastase δεν είναι τυχαία∙ έρχεται ως επιβράβευση μιας φιλοσοφίας που επενδύει στην ποιότητα, στην εμπειρία του επισκέπτη και στη διαρκή εξέλιξη.