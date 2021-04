Ο ήλιος να τρεμοπαίζει ανάμεσα στις ψάθες, το αεράκι που σε δροσίζει εκεί που δεν το περιμένεις, η ελευθερία στα δάχτυλα των ποδιών μέσα σε πέδιλα, ένα ψάθινο καλάθι, μια αιώρα, μια βόλτα στην αυλή με το μαγιό. Εικόνες και συναισθήματα που μας ταξιδεύουν λίγο μπροστά στο μέλλον, στο αγαπημένο μας καλοκαίρι.

Η νέα καμπάνια Haralas είναι μια ωδή στην καλοκαιρινή διάθεση κι αν είχε άρωμα θα ήταν σίγουρα της αλμύρας που ανακατεύεται με το αντηλιακό. Η νέα συλλογή Haralas Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021 εμπνέεται από το ελληνικό καλοκαίρι και την ελληνική γη και παρουσιάζεται μέσα από φιλμ και φωτογραφίες ιδιαίτερης αισθητικής.

Η ματιά του γνωστού φωτογράφου Γιάννη Μπουρνιά αξιοποιεί πλήρως τη μαγεία του ελληνικού φωτός και μας μεταφέρει σε ένα μοντέρνο σκηνικό, με άκρως καλοκαιρινή αύρα, γήινους τόνους και ανέμελο στιλ. Θηλυκά mules, πέδιλα και μπαλαρίνες, αλλά και τσάντες ώμου και χειρός σε εντυπωσιακά σχέδια πρωταγωνιστούν σε κάθε πλάνο.

Photography: Γιάννης Μπουρνιάς | Video: Χρήστος Θεολόγου | Creative Direction & Set Design: Νίκος Υφαντής | Styling: Βίνα Νεοφωτίστου | Παραγωγή: This is Not Another Agency | Hair: Χρύσανθος Σμυρναίος | Makeup: Αθηνά Σκουβαράκη