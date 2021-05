Το φως του ελληνικού καλοκαιριού έχει εμπνεύσει τις καμπάνιες μερικών από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας παγκοσμίως. Η ζεστασιά του ήλιου, το απέραντο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, το σαγηνευτικό μπεζ της γης, ένα τοπίο που αγκαλιάζει το φως και το σκορπίζει μαζί με μια απίστευτη ενέργεια.

Αυτό ακριβώς ήθελε να «αιχμαλωτίσει» στο φακό και η νέα καμπάνια του attica “DASHING (CITY) NOMADS” με φόντο ένα σχεδόν σεληνιακό τοπίο που φωτίζεται μαγικά. Η φυσική αντίθεση που δημιουργείται αναδεικνύει τις συλλογές και ενθαρρύνει τον πειραματισμό με τις υφές και την κίνηση.

Η κομψότητα συναντά τη διακριτική πολυτέλεια και το στιλ τη ανεπιτήδευτη, φυσική ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού.

Μέσα από τις εικόνες της καμπάνιας αναδεικνύονται γυναικείες και αντρικές συλλογές κορυφαίων luxury brands όπως Burberry, Boss, Kenzo, Isabel Marant, Etoile, Max Mara, Missoni, Polo Ralph Lauren, Moncler, Tommy Hilfiger, Sandro, Maje, Zadig&Voltaire, Stone Island, Zeus&Dione, Kurt Geiger κ.ά.