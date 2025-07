Υπάρχουν κάποιες στιγμές το καλοκαίρι που όλα δείχνουν πιο όμορφα: το φως είναι πιο ζεστό, η διάθεση ανεβαίνει, και κάπου στο βάθος, ένα ποτήρι spritz γυαλίζει στο ηλιοβασίλεμα. Αν μπορούσες να αποτυπώσεις αυτή τη στιγμή σε ένα ρουζ ή ένα lip gloss, πώς θα ήταν; Η KIKO MILANO, φυσικά, έχει την απάντηση, και λέγεται συλλογή Juicy Fizz.

Η πιο “δροσιστική” συλλογή ομορφιάς του φετινού καλοκαιριού

H Juicy Fizz είναι κάτι παραπάνω από καλλυντικά – είναι ένα κάλεσμα για χαλαρότητα, λάμψη και ζουμερές αποχρώσεις εμπνευσμένες από τα πιο iconic ιταλικά cocktails. Από τον Sunkissed Lumi-Bronzer με άρωμα πορτοκάλι, μέχρι το Gleam & Care Lipstick SPF30, κάθε προϊόν κλείνει μέσα του τη χρυσαφένια αύρα της golden hour. Οι υφές; Ζελές, cream, νερουλές, σχεδόν “δροσιστικές” στην επαφή με την επιδερμίδα – σαν ηλιοκαμένο φιλί.

Για πρόσωπο που “λούζεται” στο φως

Αν αγαπάς το natural bronzy look, ξεκίνα με τον Lumi-Bronzer, ένα από τα must-have της συλλογής. Συνδυάζει υπέροχες αποχρώσεις (προσωπική αδυναμία το Golden Cocoa) και χαρίζει sun-baked αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, παίξε με το Light-Shot Luminizer – ένα υγρό highlighter που απλώνεται τόσο εύκολα όσο η πρώτη γουλιά από ένα ροζέ spritz. Κλείσε το μακιγιάζ σου με το Fusion Glow Blush που περιέχει jojoba oil και βούτυρο καριτέ – δεν είναι τυχαίο ότι θυμίζει τη θερμή παλέτα ενός ιταλικού ηλιοβασιλέματος.

Sexy eyes & juicy lips — το καλοκαίρι θέλει ένταση

Για τα μάτια, το Long Lasting Eyeshadow Stick σε αποχρώσεις όπως το “Copper Cheers” ή το “Wine-not?” υπόσχεται βλέμμα που μαγνητίζει. Συνδύασέ το με την Summerproof Fiber Eye Marker για ένα cat-eye look που δεν θα φύγει ούτε αν… σε βρει το ξημέρωμα στη βεράντα. Όσο για τις βλεφαρίδες, η Made to Last Tubing Mascara προσφέρει αυτό το something extra: ένταση, διάρκεια και περιποίηση.

Και τώρα έρχεται το καλύτερο: τα χείλη. Gloss ή stain; Μπορείς να τα έχεις όλα, ειδικά με το Colour Shot Lip Gloss & Stain. Το “Cheers for Pink” είναι σαν ένα berry cocktail που έχει λιώσει πάνω στα χείλη σου. Αν προτιμάς κάτι πιο λαμπερό, το 3D Hydra Lip Gloss σε αποχρώσεις όπως το “Fruity Sorbetto” είναι σκέτη απόλαυση. Fun extra: Το Gleam Shot Solid pH Lip Oil προσαρμόζεται στο pH σου και σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις το δικό σου custom χρώμα.

Μην ξεχάσεις την τελική πινελιά

Το Navigli Fizz Eau de Parfum είναι η μυρωδιά του καλοκαιριού σε ένα σύννεφο. Απαλό, παιχνιδιάρικο και διακριτικά μεθυστικό, σε τυλίγει όπως το αεράκι ενός καλοκαιρινού απογεύματος. Αν θέλεις να έχεις μαζί σου τα απαραίτητα για touch ups, η Glam Hour GWP Pochette είναι το ιδανικό σου clutch.

Τέλος, η συλλογή Juicy Fizz της KIKO MILANO δεν είναι απλώς μια limited edition – είναι ένα ταξίδι σε κάποιο ιταλικό rooftop, ένα ηλιοβασίλεμα που κρατάει για πάντα, ένα spritz που δε θες να τελειώσει. Βρες τη online ή σε ένα από τα καταστήματα KIKO MILANO και κάνε αυτό το καλοκαίρι το πιο juicy της ζωής σου.