Είσαι έτοιμη για να περάσουμε μαζί ένα σουπερ σαββατοκύριακο γεμάτο ένταση, μουσική, γέλια και σίγουρα πολύ χορό κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο; Αν ναι τότε άνοιξε γρήγορα τη βαλίτσα να βάλουμε μέσα όλα όσα πρέπει να έχεις μαζί! Το καλοκαίρι είναι εδώ, ζήσε την κάθε στιγμή του!

Βαλίτσα

Τώρα κάθε μέλος της οικογένειας έχει τη δική του βαλίτσα! Απόλαυσε τις διακοπές μπαίνοντας στο bagie και επέλεξε το δικό σου σετ βαλίτσας. Οι αγαπημένες μας είναι οι συγκεκριμένες από την Travelite γιατί είναι σε ένα υπέροχο aqua χρώμα που θυμίζουν καλοκαίρι. Οι διαστάσεις τους είναι οι παρακάτω και αν πατήσεις στο εκπτωτικό κουπόνι «thatslife» τότε να ξέρεις πως έχεις και 10% έκπτωση.

47 x 77 x 30 cm – 3,7 kg – 84 L

42 x 66 x 26 cm – 3,1 kg – 56 L expandable

39 x 55 x 20 cm – 2,6 kg – 33 L

Boardbag 41 x 30 x 18cm – 0.8Kg – 30L

Μάσκαρα

Δώσε ένταση στο βλέμμα σου! Πώς θα το κάνεις αυτό; Φυσικά με μια υπεροχη μάσκαρα! Εμβληματικό προϊόν YSL Beauté από το 2000, το 2019 αυτό το μοντέρνο αριστούργημα αποκτά νέα σχεδίαση, με κομψή, γυαλιστερή ασημένια και χρυσή συσκευασία, καθώς και εμπλουτισμένη σύνθεση που περιποιείται τις βλεφαρίδες.

Χάρη στο εκχύλισμα καρυδιάς από τους κήπους της YSL Beauté στην Ourika για ακόμα πιο έντονο χρώμα και στο έλαιο argan από το Μαρόκο, αφήνει τις βλεφαρίδες ελαστικές και περιποιημένες. Μοναδικό σύμπλεγμα τριπλού φιλμ: ένα φιλμ επικάλυψης για έντονο χρώμα, ένα φιλμ περιποίησης για εντυπωσιακές καμπύλες και ένα φιλμ σταθεροποίησης για εξαιρετικό όγκο. Το αποτέλεσμα είναι ακαταμάχητο: άμεσο εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων, καθώς και θεατρική ένταση και μήκος – χαρακτηριστικά για τα οποία έχει γίνει παγκοσμίως διάσημη η MASCARA VOLUME EFFET FAUX CILS.

Χείλη

Ενυδατώστε και προστατέψτε τα χείλη σας με συνεχή ενυδάτωση από τη Jane Iredale! Φυσικά εκτός από ενυδάτωση μπορεί και προστατεύει και από τον ήλιο καθώς είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, εκχυλίσματα σπόρων καρότου και έλαιων αβοκάντου που βοηθά τα χείλη να παραμένουν απαλά, ζουμερά και ενυδατωμένα. Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα για να καλύψει και εσένα που θέλεις ένα απαλό στρώμα lip balm στα χείλη σου αλλά και εσένα που θέλεις λίγο περισσότερο χρώμα!

Τα Messinian Spa τα λατρεύουμε όχι μόνο για τα αρώματα τους αλλά για το πόσο καλό κάνουν στο δέρμα και στα μαλλιά μας. Έτσι λοιπόν φέτος κάνουν πάταγο με μια νέα vintage συλλογή. Το δικό μας αγαπημένο είναι το Aquaholic Summer Essentials γιατί μέσα μπορείς να βρεις ένα body yogurt & aloe, μια αντηλιακή κρέμα για το πρόσωπο και το σώμα με δείκτη προστασίας 30 αλλά και ένα Shower gel yogurt με αλόη! Φυσικά όλα αυτά έρχονται δώρο με ένα gel αλόης για εσένα που μπορεί να καείς από τον ήλιο και θες κάτι να καταπραύνει το κάψιμο.

Μπλούζα

Εμπνευσμένα από μια άλλη εποχή, η νέα σειρά της Pull & Bear σε συνεργασία με το Stranger Things θα σε συναρπάσει και θα σε βάλει απευθείας στον κόσμο της αγαπημένης σου σειράς. Συνδύασε τη με σορτσάκι και πίστεψε με είναι ο καλύτερος τρόπος για να σου πιάσει τη κουβέντα το αγόρι που κάθεται λίγο πιο δίπλα στο καφέ και σε κοιτάζει τόση ώρα. Γιατί; Μα γιατί λατρεύετε και οι δύο την ίδια σειρά!

Παπούτσια

Αν δεν είσαι fan των ανοιχτών ακόμα και το καλοκαίρι όπως και εγώ τότε να ξέρεις πως η Vans παίρνει έμπνευση από την Frida Kahlo! Κυρίως γνωστή για τις αυτοπροσωπογραφίες της και έργα της εμπνευσμένα από το Μεξικό, η συλλογή Vault by Vans x Frida Kahlo παρουσιάζει μια προσεκτικά επιμελημένη απεικόνιση έργων της ζωγράφου, δίνοντάς τους ‘ζωή’ στα κλασικά μοντέλα της Vans. Με αναφορές σε διάσημα και αναγνωρίσιμα έργα της ζωγράφου, αλλά και όχι μόνο, η συλλογή περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά μοντέλα της Vans: το OG Sk8-Hi LX με την αυτοπροσωπογραφία της Frida και σκούρο πράσινο χρώμα στο μπροστινό μέρος, ένα μοντέλο OG Authentic LX με pattern από τον τελευταίο πινακά της με τα καρπούζια και κεντημένες λεπτομέρειες και ένα OG Slip-On LX αφιερωμένο στον διάσημο πίνακά της του 1940, την Αυτοπροσωπογραφία με κολιέ από αγκάθια και κολίμπρι (Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird). Όλα τα μοντέλα διαθέτουν vulcanized σόλα και δερμάτινη προστατευτική επένδυση στη φτέρνα.

Μπλούζα για να τσακώνεσαι με το αγόρι σου ποιος θα τη βάλει πρώτος

Μπορείς να πεις ότι θα την πάρεις για εκείνον αλλά να τη φοράς μόνο εσύ γιατί η κάθε μια είναι υπέροχη! Η Bershka λάνσαρε μία νέα κολεξιόν capsule με την Coca-Cola και κλείνει το μάτι στη δεκαετία του 90.Η κολεξιόν capsule αποτελείται από τρία ενδύματα unisex, δύο κοντομάνικες μπλούζες, σε λευκό χρώμα με τύπωμα «all over» και μία σε πορτοκαλί με ένα τύπωμα σε στυλ της δεκαετίας του ενενήντα. Το φούτερ έχει μία απόχρωση έντονο πράσινο, τύπωμα μπροστά και πίσω, με ένα χρωματιστό σχέδιο πολύ χαρακτηριστικό εκείνης της δεκαετίας.