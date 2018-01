Intimissimi Yes I Do Catwalk

Intimissimi Yes I Do Catwalk

Η INTIMISSIMI συμμετείχε και παρουσίασε τη νέα Bridal Collection στο Yes I Do Catwalk By Pandora που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης Νew Life στο MEC Παιανίας.

Σε ατμοσφαιρικό fairy tale σκηνικό που θύμιζε παραμύθι και υπό τους ήχους των βιολιών των Duo Violins, άνοιξε την πασαρέλα του brand η Local Ambassador της Intimissimi, Τόνια Σωτηροπούλου.



Το μοναδικό act on stage ολοκληρώθηκε με την χορογραφία της μπαλαρίνας Γωγώ Ξηρού ενώ οι 2 τους έκαναν ένα επιβλητικό φινάλε με ένα πέπλο 20 μ. που ξεδιπλωνόταν από την αρχή μέχρι το τέλος της πασαρέλας – δια χειρός της σχεδιάστρια Αιμιλίας Κρητικού.

Το λευκό φλερτάροντας με τις διαφάνειες, τις δαντέλες και τις sensual γραμμές των lingerie sets έδωσε τον τόνο για τα bride looks της σεζόν.

Credits Info: Μake up Tόνιας Σωτηροπούλου: Παναγιώτης Καρακάσης, Make up Models/Ballerina: Inglot, Hair Style: Wella, Jewellery: Pandora, Stilletos: Μigato, Veil Creations: Αimilia Kritikou Atelier