Το Dyson Supersonic r™ είναι ελαφρύτερο, μικρότερο και πιο ισχυρό από τους προκατόχους του. Διαθέτει θερμαντικό στοιχείο με ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, έξυπνα εξαρτήματα με αισθητήρες RFID που προσαρμόζουν τη ροή αέρα και τη θερμοκρασία, και το πρωτοποριακό μοτέρ Hyperdymium™ της Dyson. Μικρό, ελαφρύ και με άμεση απόκριση θερμαντικό στοιχείο που θερμαίνει ομοιόμορφα τη ροή του αέρα, μειώνοντας τις αυξομειώσεις και προστατεύοντας τα μαλλιά.

Το θερμαντικό στοιχείο, μοναδικό στο είδος του, ψύχεται άμεσα, επιτρέποντας στιγμιαίο κρύο αέρα (cool shot) για σταθεροποίηση του χτενίσματος – κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό στους επαγγελματίες. Με compact εργονομικό σχεδιασμό, προσφέρει γρήγορο στέγνωμα, πιο λεία και λαμπερά μαλλιά χωρίς φθορά από τη θερμότητα. Ολόκληρη η συσκευή έχει διάμετρο μόλις 38 χιλιοστά.

Το επόμενο επίπεδο στο styling: Dyson Airwrap Co-anda 2x™

Ανακαλύψτε το επόμενο επίπεδο στο hairstyling με το νέο Dyson Airwrap Co-anda 2x™ multi–styler και σεσουάρ, που λειτουργεί με το νέο, πιο γρήγορο και πιο ισχυρό μοτέρ περιποίησης μαλλιών της Dyson, Hyperdymium™ 2. Το υπερενισχυμένο μοτέρ παρέχει διπλάσια πίεση αέρα για να τυλίγει τα μαλλιά πιο εύκολα, να στεγνώνει με την ταχύτητα ενός επαγγελματικού σεσουάρ και να δημιουργεί λεία, ίσια χτενίσματα.

Προσφέρει 6-σε-1 λειτουργίες: για στέγνωμα, μπούκλες, κυματισμούς, ίσια μαλλιά, λείο αποτέλεσμα και όγκο, χωρίς φθορά από τη θερμότητα, καθιστώντας το ιδανικό για πολλά διαφορετικά στυλ προστατεύοντας τα μαλλιά.

Dyson Omega™ Nourishing Range – Η νέα φυσική σειρά περιποίησης μαλλιών

Ο James Dyson δήλωσε:

«Συνδυάσαμε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους – τη γεωργία και την ομορφιά – για να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που αποκαλύπτει την υγιή όψη των μαλλιών μέσω φυσικών συστατικών. Η Dyson Omega™ είναι το πρώτο προϊόν της Dyson που περιέχει συστατικό που έχει καλλιεργηθεί σε δικές μας φάρμες. Σχεδιασμένο για όλους τους τύπους μαλλιών, αντιμετωπίζει προβλήματα όπως ξηρότητα, μπλέξιμο και φριζάρισμα, χρησιμοποιώντας φυσικά συστατικά που καλλιεργούμε εμείς οι ίδιοι. Προχωρώντας, συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε στον τομέα της υγείας των μαλλιών μέσω καινοτομίας, τεχνολογίας και επιστήμης των συστατικών.»

Η νέα σειρά Dyson Omega™ συνδυάζει 13 χρόνια βιώσιμης αγροτικής εμπειρίας από τις φάρμες της Dyson με 12 χρόνια επιστημονικής έρευνας για τα μαλλιά και την ομορφιά. Βασίζεται σε ένα μοναδικό μείγμα επτά ελαίων πλούσιων σε ωμέγα λιπαρά, συμπεριλαμβανομένου ελαίου από ηλιοτρόπια που συγκομίζονται στις φάρμες Dyson στο Lincolnshire του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σειρά περιλαμβάνει:

Θρεπτικό λάδι μαλλιών, που ενισχύει και αναδομεί τα μαλλιά.

Leave-in conditioner spray, που θρέφει και ξεμπλέκει.

Τα προϊόντα προσφέρουν άμεση και μακροχρόνια θρέψη για όλους τους τύπους μαλλιών. Η σειρά Dyson Omega™ προστίθεται στις πρώτες φόρμουλες περιποίησης της εταιρείας, Dyson Chitosan™ (2024), που εστιάζουν στη διατήρηση του styling.

Follow @dyson_greece

Find the products: https: www.damkalidis.gr/dyson