Πού έχετε ξαναδεί μεγάλη γκάμα προϊόντων ομορφιάς υψηλής ποιότητας σε προσιτή τιμή; Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των γυναικών όλων των τύπων και αποχρώσεων δέρματος; Από foundation μέχρι κραγιόν και σκιές ματιών, η catrice διαθέτει μια εκτενή συλλογή προϊόντων μακιγιάζ που έχουν έντονο χρωματισμό και μεγάλη διάρκεια. Οι καινοτόμες φόρμουλες τους έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι το μακιγιάζ σας θα φαίνεται άψογο όλη την ημέρα. Είτε πρόκειται για μια φυσική, καθημερινή εμφάνιση είτε για μια πιο τολμηρή εμφάνιση, μπορεί να σε καλύψει. Με τη δέσμευσή τους στην ποιότητα και την οικονομική προσιτή τιμή, η Catrice έχει γίνει η αγαπημένη τόσο των λάτρεις του μακιγιάζ όσο και των beauty bloggers.

Πολυχρηστικά προϊόντα ομορφιάς: Η νέα βασική συλλογή της CATRICE Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 κάνει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς μας πιο εύκολη από ποτέ! Εντυπωσιακά έντονα χρώματα, οικολογικές συσκευασίες, υψηλής ποιότητας συστατικά και δυναμική απόδοση – η ομορφιά ακριβώς όπως την έχουμε φανταστεί! Είτε αναζητάτε μακιγιάζ που κόβουν την ανάσα, φρέσκα look ή φροντίδα και περιποίηση, τα νέα εργαλεία ομορφιάς πηγαίνουν τις εμφανίσεις σε άλλο επίπεδο. Γι’ αυτό και το μότο μας γι’ αυτή τη σεζόν είναι:

«Δεν είναι μαγεία – Είναι μακιγιάζ.»

Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν τα νέα προϊόντα, αυτό είναι να κάνουν τις καρδιές μας να χτυπάνε πιο γρήγορα. Τα highlight προϊόντα της σειράς είναι ακόμη πιο πρωτοποριακά και πρακτικά. Αυτό άλλωστε απεικονίζεται και στις τρεις βασικές τάσεις της σεζόν:

Πρώτα έρχεται ο μινιμαλισμός με το μότο Back to Basics.

Εδώ η έμφαση δίνεται στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την πολυχρηστικότητα – και πάντα σε προσιτές τιμές.

Κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη! Με τα πρακτικά εργαλεία, η CATRICE εστιάζει στα Beauty Snacks που επιτρέπουν ένα γρήγορο φρεσκάρισμα χωρίς όμως να θυσιάζεται η υψηλή απόδοση.

Μερικές φορές θέλετε απλώς να περιποιηθείτε τον εαυτό σας. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα ή αλλιώς Little Luxuries, στην τέλεια αναλογία τιμής-απόδοσης, δεν κάνουν απλώς τη ζωή μας πιο όμορφη, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργούν μια αίσθηση προσωπικής ανταμοιβής.

Η νέα βασική συλλογή της CATRICE Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 είναι διαθέσιμη στα καταστήματα τον Φεβρουάριο 2023

BACK TO BASIC

Είτε μιλάμε για μόδα, διακόσμηση εσωτερικών χώρων ή ομορφιά, τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μία έντονη στροφή προς τον μινιμαλισμό – σε απόλυτη ταύτιση με το μότο Back to Basics. Όλα τα προϊόντα ομορφιάς έχουν επανασχεδιαστεί με βάση την πολυχρηστικότητα, την ατομικότητα και τη βιωσιμότητα. Εστιάζοντας στα απολύτως απαραίτητα: αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα συνδυάζουν την ποιότητα, τη διάρκεια, την ανθεκτικότητα και την οικολογική υπευθυνότητα, ενώ ταυτόχρονα είναι και προσιτά!

INVISIBLE MATTE LOOSE POWDER

Η Invisible Matte Loose Powder παρέχει το τέλειο φινίρισμα σε κάθε μακιγιάζ. Η loose πούδρα χαρίζει στο δέρμα ένα άμεσο soft-focus εφέ, κάνει ματ την επιδερμίδα και τους πόρους να φαίνονται μικρότεροι – για λείο δέρμα. Η διάφανη πούδρα είναι κατάλληλη για όλους τους τόνους δέρματος και έχει μια εξαιρετικά ανάλαφρη, μεταξένια υφή, πλήρως απαλλαγμένη από μικροπλαστικά σωματίδια, σιλικόνες, parabens, αρώματα, πρόσθετα ορυκτέλαια και έλαια. Η πούδρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να προσδώσει ένα φυσικό, ματ φινίρισμα, αλλά και για να σταθεροποιήσει το μακιγιάζ σας.

Περίπου €5,99* – 001 Universal

COSMETIC SHARPENER

Τα μολύβια ομορφιάς πρέπει να έχουν πάντα αιχμηρή μύτη για αψεγάδιαστο μακιγιάζ με ακριβείς γραμμές. Γι’ αυτό και η διπλή ροζ ξύστρα για λεπτά αλλά και μεγάλα μολύβια είναι το απαραίτητο εργαλείο ομορφιάς για κάθε τσάντα. Άλλο ένα πλεονέκτημα; Η ξύστρα έχει ένα καπάκι που κλείνει καλά – ώστε να μπορείτε να την παίρνετε παντού μαζί σας και ειδικά στο τσαντάκι των διακοπών.

Περίπου €2,49*

Όλα τα προϊόντα μας με τη σήμανση CleanBeauty περιέχουν:

εντελώς αβλαβή συστατικά (π.χ. πείτε αντίο σε PEGs, parabens, πτητικές σιλικόνες, μικροπλαστικά σωματίδια, ορισμένες χρωστικές)

υψηλή αναλογία φυσικών ουσιών, συνολικά λίγα συστατικά και υποστηρίζουν τη βιώσιμη καλλιέργεια φοινικέλαιου και των παραγώγων του (αν περιλαμβάνεται φοινικέλαιο).

ιδανικά είναι χωρίς ζωικά συστατικά.

BEAUTY SNACKS

Εύκολα, βολικά και πρακτικά – Έτσι θέλουμε τα προϊόντα ομορφιάς μας. Ειδικά όταν μπορούν να μας εξασφαλίσουν ένα γρήγορο φρεσκάρισμα μεταξύ των συναντήσεων, κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού ή μετά τη δουλειά. Το μακιγιάζ άλλωστε πρέπει να είναι γρήγορο – και ειδικά όταν είστε εν κινήσει. Γι’ αυτό, λοιπόν, ήρθε η ώρα να πείτε αντίο στις βαριές συσκευασίες ομορφιάς και να καλωσορίσετε τα Beauty Snacks σε μία to–go εκδοχή. Φυσικά, τα προϊόντα προσφέρουν τέλεια αποτελέσματα – υψηλή απόδοση στη στιγμή.

FAKED LASHES

Λέμε αντίο στα ακριβά lifting ή τα extension βλεφαρίδων! Με τις Faked Lashes τα μάτια σας θα τραβήξουν στο λεπτό όλα τα βλέμματα! Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά στιλ βλεφαρίδων – από μονές βλεφαρίδες μέχρι ολόκληρη λωρίδα βλεφαρίδων – ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεγάλη ποικιλία εμφανίσεων. Το θετικό με αυτές τις βλεφαρίδες είναι ότι είναι εξαιρετικά ελαφριές, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και συνοδεύονται από μια ενσωματωμένη mini κόλλα για βλεφαρίδες. Αυτό κάνει την εφαρμογή τους εύκολη και γρήγορη. Μπόνους: Οι ψεύτικες βλεφαρίδες διατίθενται σε μια συσκευασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά.

Περίπου €4,69*

LITTLE LUXURIES

Η ευτυχία κρύβεται στις μικρές στιγμές! Με τα Little Luxuries μπορούμε να δημιουργήσουμε μικρές ανταμοιβές στην καθημερινότητά μας. Αυτό το πετυχαίνουμε με απλές αλλά πολυτελείς συσκευασίες και ενισχύοντας τα συστατικά των προϊόντων. Μια καλή σχέση τιμής – απόδοσης, αποτελεσματικά συστατικά σε προσιτές τιμές και μια νότα πολυτέλειας μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά.

NUDE DROP TINTED SERUM FOUNDATION

Απόδοση που θυμίζει foundation, αίσθηση ενός serum: Το νέο CATRICE Nude Drop Tinted Serum Foundation έχει μια πολύ ρευστή, ανάλαφρη υφή που εξασφαλίζει μια λαμπερή επιδερμίδα με ελαφριά έως μέτρια κάλυψη και μεγάλη διάρκεια. Την ίδια στιγμή, η φόρμουλα θρέφει το δέρμα με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε και χαρίζει ενυδάτωση για μέχρι και 24 ώρες. Η σύστασή του περιέχει χρωστικές με μια ειδική επίστρωση, ενώ οι αποχρώσεις προσαρμόζονται τέλεια στον φυσικό τόνο του δέρματος. Αποτέλεσμα; Το προϊόν να εναρμονίζεται με διαφορετικούς τύπους δέρματος.

Περίπου €8,49* – 004N 010N 030C 030N

PURE FALSE LASH MASCARA

Σε άλλο επίπεδο! Η Pure False Lash Mascara είναι απλά διαφορετική από όλες τις άλλες! Η βαθιά μαύρη μάσκαρα με vegan κολλαγόνο έρχεται με ένα βουρτσάκι με κυρτές ίνες, σχεδιασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν και να επιμηκύνουν κάθε βλεφαρίδα ορατά. Μακριές και γεμάτες βλεφαρίδες ερχόμαστε! Η απόδοση της μάσκαρα μπορεί να ενταθεί ανάλογα με το επιθυμητό look: Μια στρώση της μάσκαρας είναι αρκετή για ένα καθημερινό look, ενώ μια δραματική εμφάνιση συνήθως απαιτεί περισσότερες στρώσεις. Αδιάβροχη, χωρίς να κολλάει και χωρίς να μουντζουρώνει.

Περίπου €4,69* – 010 Truly Black

HOLIDAY SKIN BRONZE & GLOW PALETTE

Όψη σαν να γυρίσατε μόλις από τις διακοπές – η Holiday Skin Bronze & Glow Palette δημιουργεί μια φυσικά ηλιοκαμένη επιδερμίδα με λίγες μόνο πινελιές. Χάρη στην ελαφριά, απαλή υφή της με υψηλή χρωματική απόδοση, οι μπρονζέ αποχρώσεις και το highlighter εφαρμόζονται και αναμειγνύονται εξαιρετικά εύκολα. Έτσι, μπορείτε να τονίσετε ορατά τα περιγράμματα του προσώπου σας στον βαθμό που επιθυμείτε.

Περίπου €5,99* – 010 Out of office

SCANDALOUS MATTE LIPSTICK

Το Scandalous Matte Lipstick της CATRICE φέρνει τα κραγιόν με ματ φινίρισμα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο! Η ελαφριά, μεταξένια υφή του γλιστράει ομαλά στα χείλη παρέχοντας υψηλή χρωματική απόδοση. Η φόρμουλα με υαλουρονικό οξύ, βούτυρο καριτέ και έλαιο φρούτων του πάθους προσφέρει ενυδάτωση και αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση στα χείλη, που διαρκεί. Χάρη στη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που κυμαίνονται από nude, μέχρι φούξια και κόκκινο, σίγουρα θα υπάρχει μια απόχρωση που ταιριάζει σε όλους.

010 Plain truth, 020 Nude obsession, 030 Me Right Now, 040 Rosy Seduction, 050 Sucker For Love, 060 Good Intentions, 070 Go Bold Or Go Home, 080 Casually Overdressed, 090 Blame The Night, 100 Muse Of Inspiration.

Περίπου €4,69*

PLUMP IT UP LIP BOOSTER

Έτοιμες για πάρτι! Το νέο Plump It Up Lip Booster της CATRICE είναι ο τέλειος συνεργός στο έγκλημα για ογκώδη χείλη με μοναδικό φινίρισμα υψηλής λάμψης και απόδοσης. Η μη κολλώδης, απαλή υφή του είναι εμπλουτισμένη με μενθόλη, βιταμίνη Ε και έλαιο jojoba, έχει ευχάριστη αίσθηση στα χείλη και παράλληλα προσφέρει ένα δροσερό αποτέλεσμα. Τέλος, η παχιά, απαλή άκρη του απλικατέρ διευκολύνει την ομαλή εφαρμογή του lip gloss.

010 Poppin Champagne, 020 No Fake Love, 030 Illusion of Perfection, 040 Prove Me Wrong, 050 Good Vinations

Περίπου €4,49*

CHEEK LOVER MARBLED BLUSH

Το Cheek Lover Marbled Blush είναι πραγματικά εντυπωσιακό! Και σύντομα, το πρόσωπό σας θα γίνει εξίσου εντυπωσιακό χάρη στην υφή υψηλής χρωματικής απόδοσης που προσφέρει μια εκλεπτυσμένη λάμψη – ιδανική για να δώσει στα μάγουλά σας ένα λαμπερό φυσικό φινίρισμα, να δημιουργήσει μια ορατή ώθηση φρεσκάδας ή να τονίσει το περίγραμμα του προσώπου σας.

010 Dabhia Blossom

Περίπου €5,99*

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες των προϊόντων από το παρακάτω link:

https://cloud.cosnova.com/index.php/s/EUBWBirrC179AWf