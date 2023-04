Η άνοιξη, χωρίς αμφιβολία, είναι ίσως η ομορφότερη εποχή του χρόνου. Ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, απομακρύνουμε από τη ντουλάπα μας τα βαριά ρούχα του χειμώνα και αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας με περισσότερη αισιοδοξία. Οι μήνες που διανύουμε παραδοσιακά είναι μήνες ανανέωσης! Τι θα χρειαστείς; Φυσικά, ένα νέο ανοιξιάτικο άρωμα, προϊόντα υψηλής ποιότητας για μακιγιάζ και skincare και φυσικά ένα “ελιξίριο” που θα αναζωογονήσει τα μαλλιά σου, προετοιμάζοντάς τα για το καλοκαίρι. Για να μην ψάχνεις όμως στα… αζήτητα, εμείς κάναμε ήδη μια έρευνα στην αγορά. Δες, στη συνέχεια, τα καλύτερα προϊόντα για την άνοιξη του 2023 και επίλεξε αυτά που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

Τα αρώματα που ξεχωρίζουν αυτή την περίοδο

-Blue Moon Ginger Dash – Kilian Paris

O οίκος Kilian Paris προσφέρει το απόλυτο cocktail σε ένα άρωμα. Το Blue Moon Ginger Dash είναι μια φρέσκια προσθήκη στην οσφρητική οικογένεια Liquors, ένα νέο limited edition τολμηρό blend. Eίναι εμπνευσμένο από το αγαπημένο καλοκαιρινό cocktail του ιδρυτή Kilian Hennessy, το cult beachside party drink της δεκαετίας του ’90, Blue Lagoon – ένα μείγμα λεμονιού, βότκας και μπλε curaçao liquor και προσφέρει ένα οσφρητικό ταξίδι στη Μεσόγειο.

-Blossoms – JO MALONE LONDON



H limited συλλογή Blossoms εµπνέεται από την Κίνα. Η αίσθηση της άνοιξης πληµµυρίζει την πόλη µε αρώµατα. Ανάµεσα στους πολυσύχναστους δρόµους και στους γαλήνιους κήπους, τα λαµπερά άνθη ανθίζουν πάνω στα καταπράσινα αειθαλή δέντρα. Η συλλογή ανθίζει µε το λαµπερό Star magnolia, το άνθος του αχλαδιού nashi και τα µικροσκοπικά µπουκέτα από πλούσια άνθη οσµάνθου. Όλα, σύµβολα της φύσης, του ροµαντισµού, της αγνότητας και της άνοιξης. Η συλλογή Blossoms περιλαµβάνει τρία floral αρώµατα και ολοκληρώνεται µε ένα light hair mist, ένα µοναδικό diffuser και ένα ακόµη aquatic floral άρωµα

-Συλλεκτική έκδοση for her forever – Narciso Rodriguez

Από τη δημιουργία του πρώτου του αρώματος, 20 χρόνια πριν, ο στόχος του Narciso Rodriguez ήταν να αποκαλύψει και να ενισχύσει την εσωτερική ομορφιά κάθε γυναίκας. Φέτος, για να γιορτάσει την 20ή επέτειο των αρωμάτων for her και narciso rodriguez parfums, ο οίκος αποκαλύπτει ένα νέο άρωμα σε αυτή τη διαχρονική ιστορία αγάπης: for her forever. Μια ωδή στην αιώνια θηλυκότητα του for her, το for her forever αναδεικνύει την πιο λαμπερή πτυχή του εμβληματικού narciso rodriguez musc, ενώ επανερμηνεύει τις λουλουδένιες chypre πτυχές του for her.

Νέο level στο skincare

-Αντιοξειδωτικοί οροί από τη SkinCeuticals

Το C E Ferulic της SkinCeuticals είναι ένας επαναστατικός αντιοξειδωτικός ορός που μειώνει έως και 48% τις βλάβες που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η UV ακτινοβολία, η ρύπανση και τα μέταλλα της ατμόσφαιρας. Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, μειώνει ορατά τις ρυτίδες ενώ αυξάνει τη σφριγηλότητα και αποκαθιστά τα λιπίδια στην επιδερμίδα. Το Silymarin CF serum είναι ένας ισχυρός ορός με βιταμίνη C, εμπλουτισμένος με 3 αντιοξειδωτικά συστατικά αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας. Διαθέτει προηγμένη αντιοξειδωτική δράση και προστατεύει την επιδερμίδα από εξωτερικές επιθέσεις. Μειώνει τις υπάρχουσες βλάβες της ακμής και τις ατέλειες έως και 27%. Το Phloretin CF serum παρέχει προηγμένη προστασία ενάντια στη UVA και UVB ακτινοβολία και διορθώνει ρυτίδες και λεπτές γραμμές χαρίζοντας έως και 20% πιο ομοιόμορφο χρωματικό τόνο. Εξαλείφει την εμφάνιση υπερμελάγχρωσης και επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση για επαναδιαμόρφωση του δέρματος.

Το μακιγιάζ της άνοιξης

-Superstay Hybrid Powder – Maybelline New Yor

Η Maybelline New York παρουσίασε τη νέα Superstay Hybrid Powder με διάρκεια έως και 24 ώρες, πλήρη κάλυψη και ανθεκτικότητα. Μαζί με το νέο Superstay 24 ωρών Skin tint μπορούν να αποτελέσουν αγαπημένες προσθήκες για το ανοιξιάτικο νεσεσέρ. To Super Stay Hybrid Powder από τη Maybelline New York προσφέρει ματ αποτέλεσμα για μεσαία ως μέγιστη κάλυψη έως και 24 ώρες. Το νέο Superstay Skin Tint από την Maybelline New York, με Βιταμίνη C, χαρίζει απόλυτη κάλυψη με λαμπερό αποτέλεσμα.

Υγιή μαλλιά γεμάτα λάμψη

Hydra Hyaluronic Wonder Water – Elvive

To Elvive παρουσίασε το νέο Hydra Hyaluronic Wonder Water, ένα conditioner σε μορφή νερού από τη L’Oréal Paris που μεταμορφώνει τα αφυδατωμένα μαλλιά. Το νέο Hydra Hyaluronic Wonder Water προσφέρει πλήρη περιποίηση στα μαλλιά σε μόλις 8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας έως και 18 φορές περισσότερη ενυδάτωση.