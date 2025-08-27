Όταν σκέφτεσαι τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι η κίνηση, το γέλιο και οι ατελείωτες στιγμές παιχνιδιού. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε και τα σχολεία και η καθημερινότητα τους θα είναι γεμάτη ενέργεια και περιπέτειες, οπότε τα ρούχα τους πρέπει να ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Για αυτό, έρχεται να σου λύσει τα χέρια η Marks & Spencer, με τη νέα συλλογή Kidswear Value, που συνδυάζει ποιότητα, άνεση και προσιτές τιμές.

Παιδική μόδα με χαρακτήρα

Η συλλογή Girlswear είναι γεμάτη από ουδέτερα χρώματα και παιχνιδιάρικα μοτίβα. Θα βρεις ζακέτες με κουκούλα, φούτερ με τύπωμα αλλά και άνετα παντελόνια φόρμας που ταιριάζουν εύκολα μεταξύ τους. Έτσι μπορείς να φτιάξεις ολοκληρωμένα σετ χωρίς δεύτερη σκέψη. Κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ανθεκτικότητα, ώστε να αντέχει σε όλες τις περιπέτειες που ζει καθημερινά ένα παιδί.

Άνεση και στυλ για μικρούς εξερευνητές

Στη συλλογή Boyswear κυριαρχούν τα joggers και τα φούτερ, ιδανικά για δράση και ατελείωτο παιχνίδι. Από το φούτερ με το σύνθημα “Weekend Club” μέχρι τα μονόχρωμα παντελόνια φόρμας, η σειρά συνδυάζει ευκολία και cool διάθεση. Σκέψου πόσο πρακτικό είναι να ντύνεις το παιδί σου με ρούχα που δεν το περιορίζουν, αλλά το ενθαρρύνουν να τρέξει, να σκαρφαλώσει και να χαρεί κάθε στιγμή.

Υπεύθυνη επιλογή για σένα και το μέλλον τους

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη συλλογή Kidswear Value ξεχωριστή είναι ότι όλα τα βαμβακερά ρούχα της M&S προέρχονται από πιο βιώσιμες πηγές, όπως το BCI Cotton. Παράλληλα, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να αποκλείσει υλικά όπως αγκόρα και αλπάκα, ενισχύοντας την υπεύθυνη παραγωγή. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τις πρακτικές βιωσιμότητας, μπορείς να δεις το website ή να παρακολουθείς τα νέα προϊόντα μέσα από το Instagram.

Ποιότητα που μεγαλώνει μαζί τους

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι να ξέρεις ότι έχεις επιλέξει ρούχα που θα αγαπήσουν τα παιδιά σου, ενώ ταυτόχρονα θα αντέξουν στο χρόνο. Η νέα συλλογή Kidswear Value από την Marks & Spencer είναι εδώ για να σου προσφέρει ακριβώς αυτό: στυλ, άνεση και ποιότητα που συνοδεύει κάθε τους στιγμή.