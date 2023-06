Το χτένισμα είναι μια μορφή τέχνης που επιτρέπει στα άτομα να εκφράσουν τη μοναδικότητά τους και να δημιουργήσουν την επιθυμητή εμφάνιση. Είτε πρόκειται για ένα κομψό και γυαλιστερό updo, φουσκωτές μπούκλες ή ένα μοντέρνο κούρεμα pixie, όλες έχουμε το δικό μας όραμα για το πώς θέλουμε να φαίνονται τα μαλλιά μας. Για να επιτύχετε αυτά τα προσωπικά στυλ, είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση σε μια σειρά προϊόντων μαλλιών υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες μας. Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων μαλλιών, όπως η υφή, το πάχος και το είδος της τρίχας. Μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων μαλλιών θα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από τζελ styling, μους, ορούς και πολλά άλλα, το καθένα σχεδιασμένο για να ενισχύσει και να διατηρήσει το επιθυμητό χτένισμα.

Styling με χαρακτήρα. Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να συμβαδίζει με τον κάθε χαρακτήρα και στυλ μαλλιών, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητα και την ενέργειά σας. Η βασική σειρά styling της Schwarzkopf Professional έρχεται πιο ανανεωμένη από ποτέ αγκαλιάζοντας και υποστηρίζοντας την αυτοέκφραση και το styling που κάνετε με το δικό σας τρόπο.

Η OSiS προσφέρει στους κομμωτές και στους πελάτες τους μια νέα, μοντέρνα και ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με must-have καινοτομίες. Όλα τα προϊόντα έχουν νέες, ανανεωμένες συσκευασίες με καινούριο design και την ίδια απόδοση που εμπιστεύεστε για περισσότερα από 20 χρόνια.

Το πολυαγαπημένο styling brand της Schwarzkopf Professional, OSiS, παρουσιάζει τη νέα του καμπάνια προβάλλοντας την μοναδικότητα του κάθε ατόμου – ανεξάρτητα από την κατάσταση ή το σενάριο.

Αναμφισβήτητα, τα μαλλιά είναι η επιτομή της αυτοέκφρασης και του αληθινού χαρακτήρα – η OSiS καταλαβαίνει ότι κανένας δεν είναι μονοδιάστατος – όλοι έχουμε μέσα μας πολλαπλές πτυχές ταυτότητας, στυλ και προσωπικότητας, που είναι έτοιμα να απελευθερωθούν. Η OSiS γιορτάζει και υποστηρίζει αυτόν το χαρακτήρα χωρίς περιορισμούς και τα προϊόντα που μας επιτρέπουν να τον αναδείξουμε. Από ατημέλητα σε στυλιζαρισμένα, ίσια και κομψά μαλλιά.Η ιδέα είναι απλή: styling με χαρακτήρα και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι απλά να είμαστε ο εαυτό μας – just add you.

OSiS – Design Συσκευασίας και Προϊόντα

Νέο Design. Ίδια απόδοση.

Η OSiS έχει πλέον νέες, μοντέρνες και διορατικές συσκευασίες που εκπέμπουν χαρακτήρα, αποπνέουν μοναδικότητα και είναι ακαταμάχητες στα ράφια. Κάθε σειρά έχει ένα κομψό ματ φινίρισμα και φρέσκα χρώματα που ξεχωρίζουν από άλλα προϊόντα. Τα πρωτότυπα, εμβληματικά στοιχεία που γνωρίζουν και αγαπούν οι κομμωτές και οι πελάτες τους εξακολουθούν να υπάρχουν, δημιουργώντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ των νέων και των κλασσικών αξιών του brand.

Οι κατηγορίες προϊόντων με μια ματιά:

Η OSiS προσφέρει μια συλλογή προϊόντων hairstyling που ενισχύουν την αυτοέκφραση και την αυτοπεποίθηση. Ήρθε η ώρα οι κομμωτές και οι πελάτες τους να αναδείξουν περαιτέρω την αυθεντικότητα και τη δημιουργικότητά τους στα μαλλιά – ας ανακαλύψουμε τα προϊόντα που δίνουν styling με χαρακτήρα:

ΛΕΙΑΝΣΗ & ΛΑΜΨΗ (λευκή/ροζ συσκευασία)

OSiS Flatliner 200ml

Αυτό το spray προσφέρει αποδεδειγμένα προστασία από τη θερμότητα έως και 230°C. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση με εργαλεία θερμότητας.

OSiS Glow 50ml

Το OSiS Glow είναι ένα serum λάμψης κατά του φριζαρίσματος που καταπολεμάει τα τραχιά και θαμπά μαλλιά χωρίς να τα βαραίνει.

OSiS Sparkler 300ml

Το OSiS Sparkler αποτελεί ένα spray λάμψης χωρίς σιλικόνη που προσφέρει ανάλαφρη περιποίηση και άμεση λάμψη για εκπληκτικά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα.

OSiS Super Shield 300ml

Το OSiS Super Shield είναι ένα spray προστασίας πολλαπλών χρήσεων, ειδικά σχεδιασμένο για τα μακριά μαλλιά.

ΟΓΚΟΣ & ΣΩΜΑ (ροζ/λευκή συσκευασία)

OSiS Grip 200ml

Το OSiS Grip αποτελεί έναν αφρό για πολύ δυνατό κράτημα που σταθεροποιεί ακόμα και τα πιο ατίθασα μαλλιά.

OSiS Hairbody 200ml

Το OSiS Hairbody είναι ένα spray με ελαφρύ κράτημα για όγκο που προσδίδει στα αδύναμα και λεπτά μαλλιά όψη πυκνότητας χωρίς να είναι κολλώδες ή άκαμπτο.

OSiS Air Whip 200ml

Το OSiS Air Whip είναι αφρός για ελαστικό, ελαφρύ κράτημα που δίνει τη δυνατότητα αύξησης του κρατήματος με τη δημιουργία στρώσεων .

OSiS Soft Dust 10g

Το OSiS Soft Dust είναι μια απαλή πούδρα για όγκο με ελαφρύ κράτημα, ειδικά σχεδιασμένη για μακριά μαλλιά.

OSiS Upload 200ml

Το OSiS Upload αποτελεί μια κρέμα με ελαφρύ κράτημα για όγκο, εύκολα διαχειρίσιμη κατά το στέγνωμα των μαλλιών – ακόμη και σε πορώδεις δομές – χωρίς να αφήνει σκληρή αίσθηση.

OSiS Pump Up 85ml

Το OSiS Pump Up είναι πάστα για όγκο με πολλαπλές χρήσεις που κάνει θαύματα σε οποιοδήποτε μήκος μαλλιών, είτε θέλουμε να βελτιώσουμε την υφή είτε να αυξήσουμε τον όγκο… είτε και τα δύο!

OSiS Volume Up 300ml

Το OSiS Volume Up είναι spray ενίσχυσης του όγκου – ιδανικό αν τα μακριά μαλλιά στερούνται όγκο, σχήμα και κράτημα.

ΣΓΟΥΡΑ & ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ (γκρι/λευκή συσκευασία)

OSiS Bounty Balm 150ml

Το OSiS Bounty Balm ενισχύει τα σγουρά και κυματιστά μαλλιά μειώνοντας παράλληλα το φριζάρισμα ενώ δίνει λάμψη και απαλότητα. Επίσης, συμβάλλει στο να τιθασεύει τα ίσια αλλά απείθαρχα μαλλιά.

OSiS Tipsy Twirl 300ml

Το OSiS Tipsy Twirl αποτελεί ένα ανάλαφρο jelly ενίσχυσης σγουρών και κυματιστών μαλλιών με μεσαίο κράτημα, προσφέροντας απαλά και διαχειρίσιμα μαλλιά.

OSiS Curl Jam 300ml

Το OSiS Curl Jam ενισχύει τις φυσικές μπούκλες με ελαφρύ κράτημα, ενώ αφήνει τα μαλλιά ενυδατωμένα και απαλά χωρίς να τα βαραίνει.

ΥΦΗ (κόκκινη/λευκή συσκευασία)

OSiS Dust It 10g

To OSiS Dust It είναι μια πούδρα για ακατανίκητο όγκο και ματ όψη.

OSiS Flexwax 85ml

OSiS Flexwax είναι ένα δυνατό κερί που προσφέρει φυσική λάμψη με δυνατό σχήμα.

OSiS G. Force 150ml

Το OSiS G. Force αποτελεί ένα κλασσικό gel με πολύ δυνατό κράτημα για να πετύχετε πολλαπλά styles.

OSiS Mess Up 100ml

Το OSiS Mess Up είναι μια ματ πάστα φορμαρίσματος με μεσαίο κράτημα – το τέλειο προϊόν για να πετύχετε άνετα styles σε κοντά μαλλιά.

OSiS Mighty Matte 100ml

Το OSiS Mighty Matte είναι μια δυνατή κρέμα styling με ματ τελείωμα που σταθεροποιεί ακόμα και τα πιο χονδρά μαλλιά.

OSiS Rock Hard 150ml

Το OSiS Rock Hard αποτελεί ένα styling gel με άμεσο και πολύ δυνατό κράτημα που διαρκεί, και είναι ιδανικό για κάθε απαιτητικό style που επιθυμείτε να κάνετε.

OSiS Velvet 200ml

Το OSiS Velvet είναι ένα ανάλαφρο spray με δράση κεριού που προσδίδει φυσική λάμψη και απαλό σχήμα.

OSiS Texture Craft 300ml

Το OSiS Texture Craft αποτελεί spray στεγνής υφής που προσφέρει στα μακριά μαλλιά σχήμα, όγκο και διακριτικό κράτημα.

OSiS Thrill 100ml

Το OSiS Thrill είναι μια ελαστική ινώδης κρέμα που τονίζει όλες τις υφές των μαλλιών ενισχύοντας τη λάμψη τους.

ΚΡΑΤΗΜΑ (λευκή/κόκκινη συσκευασία)

OSiS Elastic 500ml

Το OSiS Elastic εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ διατήρησης και επαναπλασιμότητας του style.

OSiS Freeze 300ml, 500ml

Το OSiS Freeze σταθεροποιεί τα μαλλιά όλη την ημέρα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

OSiS Freeze Pump 200ml

Το OSiS Freeze Pump είναι spray με αντλία για δυνατό κράτημα με λεπτό σύστημα ψεκασμού που στεγνώνει γρήγορα, και είναι ιδανικό για να χαρίσετε σχήμα και σταθεροποίηση σε μπούκλες.

OSiS Session 300ml, 500ml

Το OSiS Session hairspray χαρίζει πολύ δυνατό κράτημα με διάρκεια που βοηθάει στην προστασία και διατήρηση του styling για μεγάλο διάστημα, χωρίς συμβιβασμούς.

ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ (λευκή/γκρι συσκευασία)

OSiS Refresh Dust 300ml

Το OSiS Refresh Dust είναι ένα ξηρό σαμπουάν για σώμα που αναζωογονεί τα λιπαρά μαλλιά και τριχωτό, απορροφάει τη λιπαρότητα και ανανεώνει κάθε στυλ.

OSiS Online, Social και Εκπαίδευση

Η Schwarzkopf Professional, ως συνεργάτης στη δημιουργία, εστιάζει στις υπηρεσίες κομμωτηρίου και θέτει πάντα τους επαγγελματίες κομμωτές στο επίκεντρο. Παρέχουμε την εκπαίδευση και την υποστήριξη που χρειάζεστε σήμερα, για να γίνετε ο κομμωτής που θέλετε να είστε αύριο. Μπείτε στον κόσμο της OSiS διαδικτυακά μέσω του ASK Education eAcademy – της δωρεάν διαδικτυακής πύλης εκπαίδευσης της Schwarzkopf Professional:

Έχοντας μια τόσο ευέλικτη συλλογή στη διάθεσή μας, μπορούμε με σιγουριά να πειραματιστούμε, να καινοτομούμε και να διαμορφώσουμε τα μαλλιά μας με τον δικό μας μοναδικό τρόπο, επιτυγχάνοντας παράλληλα το επιθυμητό αποτέλεσμα.