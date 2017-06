Κάθε μία από εμάς κρύβει μέσα της μια καλοκαιρινή θεά με χρυσαφένια επιδερμίδα και τέλειο στυλ. Αυτήν ακριβώς την πλευρά του εαυτού μας μπορούμε να βγάλουμε προς τα έξω με τη βοήθεια των Nassos Ntotsikas και La Roche-Posay!

Η καινούρια συλλογή Nassos Ntotsikas, με τον έξυπνο τίτλο Knit Chemistry, αποτελεί άψογο δείγμα ελληνικού fashion design, καθώς συνδυάζει φίνα υφάσματα και αέρινα πλεκτά, με έντονη λάμψη από την κύρια έμπνευση της συλλογής: τα μεταλλικά στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα χρυσό, αργυρό και μπρούντζο. Ο σχεδιαστής μόδας ένωσε τη μυστηριώδη φύση των χημικών στοιχείων με πολυτελή υφάσματα και μοναδικά κοψίματα, δημιουργώντας έτσι τα πιο hot σχέδια που συνδυάζουν glam αίσθηση με all day άνεση.

Σίγουρα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να συνδυάσεις ένα έντονο ρούχο σε μεταλλικές αποχρώσεις από το να το φορέσεις πάνω από χρυσαφένια, βελούδινη επιδερμίδα χωρίς πολλά αξεσουάρ. Ο καλύτερος σύμμαχός σου στο ιδανικό bronze look είναι η La Roche-Posay (που σίγουρα ήδη λατρεύεις αν έχεις ευαίσθητο δέρμα). Πώς θα αποκτήσεις όμως άψογο bronze look; Η συνέχεια παρακάτω…

Βήμα #1: 24ωρο fond de teint

Ένα καλό make-up θα αναδείξει τα δυνατά σου χαρακτηριστικά και θα κρύψει τις ατέλειες έτσι ώστε η αυτοπεποίθησή σου να είναι στα ύψη συνέχεια. Γι’αυτό εμείς προτείνουμε το Toleriane Teint Mattifying Mousse (με SPF20) για μικτή έως λιπαρή επιδερμίδα ή, αντίστοιχα, το Toleriane Teint Water-Cream (εξίσου με SPF20) για κανονική έως ξηρή!

Βήμα #2: Πούδρα

Το bronze look είναι, και αυτό το καλοκαίρι, ο «βασιλιάς των looks» για την επιδερμίδα και αν δεν έχεις ακόμα προλάβει να αποκτήσεις το τέλειο χρυσαφένιο χρώμα, ή απλά θες να το τονίσεις και να το τελειοποιήσεις, τότε η Toleriane Teint Bronzing Powder είναι ιδανική για σένα. Συνδυάζει καφέ χρώμα για φυσικά μαυρισμένο look, bronze για αξεπέραστη λάμψη και ροδακινί για υγιή όψη. Απαλές υφές και τεχνολογία μικροσφαιριδίων προσφέρουν άνεση και φυσική λάμψη για το τέλειο bronze look του καλοκαιριού στο πρόσωπο!

Hint: Χρησιμοποίησέ την στα βλέφαρα για τέλειο bronze smokey eyes look!

Και το βράδυ, πριν κοιμηθείς, μη ξεχάσεις να κάνεις ένα πέρασμα στην επιδερμίδα σου με το Eau Micellaire που αφαιρεί τέλεια το μακιγιάζ και καθαρίζει την επιδερμίδα άμεσα, χωρίς να απαιτεί τριβή, ενώ παράλληλα καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα και προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας!

Εάν ακολουθήσεις τα παραπάνω βήματα δεν θα αργήσεις να διαπιστώσεις ότι το να βγάλεις τον πιο glam εαυτό σου στην επιφάνεια έγινε πλέον πιο εύκολο από ποτέ!