MY LITTLE PONY FOR TEZENIS

H Tezenis παρουσιάζει την special capsule collection My Little Pony για την σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2018.

Οι πολύχρωμοι χαρακτήρες του My Little Pony παρουσιάζονται σε iconic αποχρώσεις του ουράνιου τόξου και είναι οι πρωταγωνιστές της limited edition σειράς εσωρούχων και ρούχων που έρχεται να προσθέσει χρώμα στις ζωές των κοριτσιών και των αγοριών – μικρών και μεγάλων 😉

Must-have κομμάτια για το τέλειο stylish look που περιλαμβάνουν ένα body με My Little Pony μοτίβα και ένα total print lingerie set. Το τελευταίο συνδυάζεται με ντένιμ γιλέκο και My Little Pony κέντημα στη πλάτη.

T-shirts, boyfriend παντελόνια και μπλούζες ολοκληρώνουν το πολύχρωμο look της συλλογής.

Tο διάσημο καρτούν φιγουράρει και στις πιτζάμες μας με καλειδοσκοπικά prints, ζωηρεύει τις νύχτες μας και μας καλεί να ανακαλύψουμε πάλι το παιδί που κρύβουμε μέσα μας!

MY LITTLE PONY © 2018 Hasbro. All Reserved.