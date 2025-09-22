Υπάρχουν στιγμές που η μόδα δεν περιορίζεται σε μια πασαρέλα, αλλά μετατρέπεται σε εμπειρία, σχεδόν σαν να ζεις μέσα σε ένα έργο τέχνης που αναπνέει, κινείται και παίζει μουσική. Σε κάνει να ξεχνάς τα συνηθισμένα και να βουτάς σε έναν κόσμο όπου όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό ακριβώς κατάφερε η H&M, παρουσιάζοντας τις συλλογές AW25 στο London Fashion Week, με ένα show που έσπασε κάθε κανόνα.

Ένα υβριδικό show που δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο

Αρχικά, στο εμβληματικό 180 The Strand, η H&M έφερε 70 μοντέλα επί σκηνής, συνδυάζοντας φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε ταυτόχρονα συναυλία, περιοδικό και φουτουριστική performance. Οι καλεσμένοι – από τον Romeo Beckham μέχρι την Emily Ratajkowski – βρέθηκαν κυριολεκτικά μέσα σε ένα «ζωντανό περιοδικό», με οθόνες-γίγαντες και ήχους που έδεναν με κάθε look.

Από το Studio στο street style

Η directional συλλογή H&M Studio έδωσε το έναυσμα, με αιχμηρό tailoring, thigh-high boots και shearling jackets που κέρδισαν τις εντυπώσεις. Έπειτα, το vibe μεταφέρθηκε στα 90s με Britpop αναφορές – leather jackets, πλισέ φούστες και urban αισθητική που έβγαζε μια δόση επανάστασης. Στο τέλος, το ανδρικό H&M Atelier και οι αισθησιακές urban εμφανίσεις ανέδειξαν τη sleek πλευρά της νέας σεζόν. Όλα αυτά δεμένα με live μουσική από τη Lola Young, που έκλεισε το show με εκρηκτική ενέργεια.

Δημιουργικότητα σε πρώτο πλάνο

Η μέρα δεν σταμάτησε μόνο στην πασαρέλα. Panel talks, workshops και η συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως η editor Katie Grand και ο φωτογράφος Sølve Sundsbø έδωσαν μια πιο ουσιαστική διάσταση στο event. Από την Perfect Magazine μέχρι τις ομιλίες νέων δημιουργών, το Λονδίνο εκείνη τη μέρα έγινε το απόλυτο κέντρο δημιουργικότητας.

Μια γιορτή μόδας και ήχου

Το after-party με Honey Dijon και Pxssy Palace έκλεισε την εμπειρία με τον πιο δυναμικό τρόπο. Το show δεν ήταν απλά μια παρουσίαση συλλογής, αλλά μια γιορτή αυτοέκφρασης, ένταξης και προσωπικού στυλ. Και αυτό είναι που κάνει τη H&M AW25 να ξεχωρίζει – δεν παρουσιάστηκε μόνο ως ρούχα, αλλά ως στάση ζωής.

Στην τελική, δεν μιλάμε για ένα ακόμη fashion show. Μιλάμε για ένα statement, μια πρόσκληση να τολμήσεις, να παίξεις, να δοκιμάσεις. Η H&M AW25 στο London Fashion Week σου δείχνει ότι η μόδα είναι πολλά περισσότερα από τάσεις, όπως εμπειρία, ταυτότητα, τρόπος να πεις ποιος είσαι χωρίς καθόλου λόγια.