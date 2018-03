Η L’OREAL PROFESSIONNEL δημιούργησε τα λαμπερά fashion hairstylers στο MADWALK 2018 BY SERKOVA

Η L’OREAL PROFESSIONNEL δημιούργησε τα λαμπερά fashion hairstylers στο MADWALK 2018 BY SERKOVA

Η L’Oréal Professionnel η ηγέτιδα επαγγελματική μάρκα στην Ελλάδα η οποία θέτει τις τάσεις στα μαλλιά παγκοσμίως, ανέλαβε μαζί με 11 κορυφαίες κομμωτικές ομάδες, τη δημιουργία των μοναδικών hairstyles για το πιο fashionable event της χρονιάς: το Madwalk 2018 by Serkova – The Fashion Music Project.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 150 επαγγελματίες hairstylists από 11 κορυφαία κομμωτήρια της χώρας, ενωθήκανε καλλιτεχνικά με Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, δημιουργώντας εμπνευσμένα fashion hairstyles για το φαντασμαγορικό catwalk, δείχνοντας τις τελευταίες τάσεις τη μόδας στα μαλλιά. Στη ξεχωριστή αυτή γιορτή της μόδας και της μουσικής, τις υψηλές κομμωτικές δημιουργίες πραγματοποιήσανε οι:

 Mod’s Hair για την Pepe Jeans και τον Βρεττό Βρεττάκο

 Gino Hair&More για τον Στέλιο Κουδουνάρη

 Ilias&Staff για την Yvonne Bosnjak

 Sadhu Hair για τον Απόστολο Μητρόπουλο

 Angelos Coiffures για τον Βασίλη Ζούλια και τη Madame Shou Shou

 Kapiri Hairways για BSB

 Θ Salon by Thodoris Gionis για τους Νέους Σχεδιαστές,

 Xanthi Hair Gallery για την AXEL

 Ανανέωση by Ma.Ster Dretaki για την Μαρία Γαλανού

 Hair Tonic για τη Χριστίνα Ζαφειρίου

 Georgios Doudessis για τον Δημήτρη Πέτρου

Ta hairlooks που είδαμε στο φετινό Madwalk by Serkova και που κυριαρχούνε στη μόδα της κομμωτικής τέχνης, είναι κυρίως Street style χτενίσματα με τo trend της σεζόν, τα hair accessories, περίτεχνες wet vangs, κυματιστά ανάλαφρα μαλλιά, elegant chic ponytails, που ακολουθούνε το σχήμα του κεφαλιού, hair buns, 20’s look με twists σε σχήμα σαλιγκαριού αλλά και Wet ανδρόγυνα look.

Για τα λαμπερά look, οι stylists χρησιμοποιήσανε την ολοκληρωμένη επαγγελματική σειρά προϊόντων hairstyling της L’Oréal Professionnel, το θρυλικό έλαιο λάμψης Mythic Oil και το κορυφαίο επαγγελματικό εργαλείο ισιώματος ατμού Steampod.

