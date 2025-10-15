Ζούμε σε ρυθμούς που αλλάζουν διαρκώς. Από το πρωινό καφέ στο μπαλκόνι, μέχρι τη βόλτα στην πόλη και τη χαλάρωση το βράδυ, ψάχνεις πάντα εκείνη την αίσθηση που σε κάνει να νιώθεις χαλαρά. Ψάχνεις την απαλότητα, τη φυσικότητα και το στυλ χωρίς κόπο. Για αυτό όμως υπάρχει στη ζωή σου η Intimissimi, με τη νέα συλλογή Loungewear που κάνει την άνεση κομψότητα — και το σπίτι, προέκταση του προσωπικού σου στυλ.

Όταν η Intimissimi ξαναγράφει τους κανόνες

Αρχικά, η νέα σειρά Intimissimi Loungewear σε προκαλεί να ξεχάσεις τα όρια ανάμεσα στο “μέσα” και το “έξω”. Φτιαγμένα από modal cashmere και modal wool, τα κομμάτια αγκαλιάζουν το σώμα με τη φυσική απαλότητα που χρειάζεσαι, είτε χαλαρώνεις στο σπίτι είτε βγαίνεις για έναν καφέ. Ένα πουλόβερ με V-neck, ένα άνετο παντελόνι palazzo και μια διακριτική ζακέτα δημιουργούν το τέλειο layered αποτέλεσμα που συνδυάζει άνεση και minimal αισθητική.

Από το σπίτι στην πόλη, χωρίς αλλαγή

Επίσης, η Intimissimi σχεδιάζει για τη γυναίκα που δεν χρειάζεται να «μεταμορφώνεται» για να δείχνει όμορφη. Με το cotton blend της συλλογής, μπορείς να ντυθείς απλά και να δείχνεις απίστευτα chic. Το oversized πουλόβερ, τα crop tops και τα culotte shorts δίνουν έναν νεανικό, urban αέρα που ταιριάζει με sneakers ή loafers, γιατί η κομψότητα δεν χρειάζεται κανόνες, μόνο άνεση.

Μια εμπειρία ευεξίας

Φυσικά, η νέα συλλογή δεν σταματά στα ρούχα. Η Intimissimi συνεργάζεται με τη Woodwick, γνωστή για τα αρωματικά κεριά που “τραγουδούν” απαλά καθώς καίγονται. Έτσι, η εμπειρία loungewear γίνεται μια μικρή καθημερινή τελετουργία ευεξίας — το άρωμα, το φως, η υφή, όλα συνδέονται σε μια στιγμή ηρεμίας που σου αξίζει.

Τέλος, η Intimissimi Loungewear είναι ένας τρόπος να απολαμβάνεις τη ζωή πιο φυσικά, χωρίς να θυσιάζεις το στυλ σου. Είτε εργάζεσαι από το σπίτι είτε ετοιμάζεσαι για μια βόλτα, κάθε κομμάτι σου θυμίζει πως η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται στην άνεση.

