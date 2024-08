Το Old Fashioned είναι μια νέα αρωματική δημιουργία της οσφρητικής οικογένειας The Liquors. Εμπνευσμένο από την κληρονομιά οκτώ γενεών των Hennesy αλλά και τη δεξιοτεχνία τους στη δημιουργία εκλεκτών οινοπνευματωδών ποτών, αναδεικνύει τον ιδιαίτερο και κομψό χαρακτήρα του με νότες από ουίσκι, εμπνευσμένες από τη σύνθετη δομή ενός single malt 18 ετών.

Το ταξίδι ξεκινά από το θρυλικό ποτό αψέντι σε ένα παριζιάνικο café του 19ου αιώνα με το Fièvre Verte. Στη Νέα Υόρκη ανακαλύπτουμε το χαρακτηριστικό liquor apple brandy με πυρήνα το κλασσικό μήλο στην πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του Apple Brandy on the Rocks. Ακολουθεί μια γευσιγνωσία cognac στο κελάρι των παιδικών χρόνων του ιδρυτή Kilian Hennessy, με το κορυφαίο best-selling Angel’s Share. A final cheer σε ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα με το Roses on Ice, εμπνευσμένο από το “gin on the rocks” με λίγες αναζωογονητικές σταγόνες lime. Κάθε άρωμα της συλλογής The Liquors αποπνέει μια αδιαμφισβήτητη εμπειρία, ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο. Το Old Fashioned μας μεταφέρει απευθείας στα Highlands της Σκωτίας, δίπλα στο τζάκι, σε ένα οικογενειακό κτήμα που περνάει από γενιά σε γενιά.

Για τη δημιουργία του Old Fashioned ο Kilian Hennessy συνεργάστηκε με την αρωματοποιό Sidonie Lancesseur, με στόχο η δημιουργία να αποπνέει μόνο το πιο αγνό, εξαιρετικό ουίσκι. Ένα single malt, δηλαδή ένα liquor παλαιωμένο, ‘καλλιεργημένο’ σε ένα αποστακτήριο, αγγίζοντας την τελειότητα, σε απόλυτη συμφωνία με τη σκωτσέζικη παράδοση.

Το Old Fashioned εξελίσσεται σταδιακά σαν την πρώτη αισθησιακή γουλιά από Wheat Absolute και τον ελαφρώς floral χαρακτήρα του Davana Essence. Στη συνέχεια αναμειγνύονται σε ιδανικές αναλογίες εκχυλίσματα από Cedarwood Essence και Everlasting Absolute, με νότες διάρκειας από Styrax και Tolu Balm, που υποδηλώνουν τα βαρέλια παλαίωσης και τις ομιχλώδεις ξυλώδεις κοιλάδες των σκωτσέζικων μύθων.

“I’ll have a Whiskey, neat, please” – και το ποτό με το καραμελένιο χρώμα θα σερβιριστεί, χωρίς πάγο, σε χαμηλό old fashioned ποτήρι, σχεδιασμένο για να το απολαμβάνει κανείς, αργά. Αντίστοιχα, το άρωμα Old Fashioned φιλοξενείται στο χαρακτηριστικό μπουκάλι της συλλογής The Liquors, με χαραγμένο το εμβληματικό αρχικό «K» σε μια χρυσή πλακέτα σε σχήμα διαμαντιού, αντανακλώντας το φως από όλες τις γωνίες.

Το Old Fashioned είναι ένα άρωμα από μια άλλη εποχή, ένα εκλεπτυσμένο, μοντέρνο άρωμα, όπως η απόλαυση που χαρίζει η γεύση ενός εξαιρετικού σκωτσέζικου whiskey.

Ο οίκος KILIAN PARIS καλωσορίζει τον Lucien Laviscount ως τον Ambassador του νέου αρώματος Old Fashioned

O οίκος KILIAN PARIS με ενθουσιασμό ανακοινώνει ότι ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Lucien Laviscount θα είναι ο Ambassador του νέου αρώματος Old Fashioned. Αυτή η συναρπαστική συνεργασία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το brand, καθώς ο Laviscount γίνεται ο πρώτος spokesperson του brand.

«Ο Lucien αποτελεί την επιτομή της βρετανικής γοητείας και της γαλλικής κομψότητας, καθιστώντας τον ιδανικό για την κυκλοφορία του Old Fashioned. Από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, εντυπωσιάστηκα από την ικανότητά του να επικοινωνεί αβίαστα πολύπλοκα συναισθήματα, καθώς και από τη φυσική του κομψότητα, ιδιότητες που αντηχούν βαθύτατα με το ήθος του brand KILIAN PARIS. Δεν υπάρχει κανείς πιο κατάλληλος για να εκπροσωπήσει αυτό το μοναδικό άρωμα.»

— Kilian HennessyΈνας σύγχρονος gentleman, με γνήσιο ταλέντο να υιοθετεί με ευελιξία διαφορετικούς χαρακτήρες, ο Laviscount ενσαρκώνει απόλυτα την πολύπλευρη φύση του KILIAN PARIS. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στο Old Fashioned, μία αρμονική σύνδεση της παράδοσης και του μοντέρνου στοιχείου, με νότες από ουίσκι εμπνευσμένες από την σύνθετη δομή ενός single malt 18 ετών.

«Αυτή η συνεργασία ξεκίνησε με αγάπη. Όταν ανακάλυψα για πρώτη φορά το brand KILIAN PARIS, γοητεύτηκα από το Angels’ Share. Το φαντάζεστε; Το εμβληματικό Hennessy κονιάκ με ιστορία αιώνων που μετουσιώθηκε σε άρωμα! Από τότε «μαγνητίστηκα» και όταν έμαθα για το Old Fashioned, κατάλαβα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου να συνδεθώ με ένα από τα αγαπημένα μου brands. Πως θα μπορούσα να αρνηθώ; Είναι πραγματικά τιμή μου να εκπροσωπώ αυτό το γοητευτικό άρωμα.»

— Lucien Laviscount

Η ταινία της καμπάνιας, που σκηνοθετήθηκε από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Jean-Claude Thibaut και κινηματογραφήθηκε από τον βραβευμένο με Oscar Director of Photography Erik Messerschmidt, ακολουθεί τον Laviscount καθώς περιηγείται σε ένα μπαρ κρυμμένο μέσα σε ένα ιστορικό κάστρο στη Σκωτία. Η ταινία αποτυπώνει επιδέξια την αλλαγή του Laviscount καθώς βυθίζεται στις πλούσιες, πολυεπίπεδες νότες του Old Fashioned, αναδεικνύοντας το πνεύμα μιας άλλης εποχής, με κινηματογραφική φινέτσα.

«Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έμεινα έκπληκτος με την ενεργή παρουσία του Kilian καθώς καθοδηγούσε την παραγωγή σαν να ήταν ο ίδιος κινηματογραφικός σκηνοθέτης. Ο Kilian καλλιέργησε μια δημιουργική ατμόσφαιρα η οποία με έκανε να αισθανθώ άνετα στο πλατό και να αφήσω ελεύθερη την ενέργειά μου! Νομίζω ότι αυτή η δυναμική αποτυπώνεται και στο αποτέλεσμα. It was a blast! »

— Lucien Laviscount

Πέρα από το να εκπροσωπεί το Old Fashioned, ο Lucien είναι πάνω από όλα φίλος του brand. Η εμφάνισή του δίπλα στον ιδρυτή Kilian Hennessy στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών του 2024 σηματοδότησε την αρχή μιας γόνιμης σχέσης, με πλούσιο μέλλον καθώς η συνεργασία τους συνεχίζει να εξελίσσεται.