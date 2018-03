Tο makeup look της ZOË KRAVITZ για το VANITY FAIR OSCAR PARTY

Tο makeup look της ZOË KRAVITZ για το VANITY FAIR OSCAR PARTY

Η Zoe Kravitz επέλεξε μακιγιάζ YVES SAINT LAURENT BEAUTY για το VANITY FAIR OSCAR PARTY που πραγματοποιήθηκε στο Beverly Hills της California!

To make up look της, επιμελήθηκε η Nina Park, φυσικά με προϊόντα ομορφιάς YVES SAINT LAURENT, όπως φυσικά και η τουαλέτα της!

Αναλυτικά τα προϊόντα που χρησιμοποίησε η Nina Park: