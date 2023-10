Πλησιάζουμε με γοργά βήματα στις γιορτές και όπως πάντα μας βγαίνει η παιδική μας διάθεση. Όσο πιο κοντά προχωράμε για τις γιορτές τόσο ανεβαίνει η παιδικότητά μας και ανυπομονούμε για όλη τη λάμψη από τα φωτάκια που φωτίζουν τις ψυχές μικρών και μεγάλων. Η παιδικότητα είναι συνυφασμένη με την Disney και γι’ αυτό θα λάμψουμε με την πιο cute σειρά μακιγιάζ από την essence και την Catrice.

Οι γλυκύτατοι χαρακτήρες που πάντα μένουν ενωμένοι, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι τόσο αγαπητοί επειδή μερικές φορές κάνουν λάθη, μας έχουν χαρίσει αμέτρητες θαυμάσιες στιγμές. Η 11η συλλογή Sisterlove από την essence & την Catrice με σύνθημα “Επιστροφή στις Ρίζες”, είναι εμπνευσμένη από τους μοναδικούς χαρακτήρες της Disney, τον Mickey Mouse και τον Winnie the Pooh. Με τα δημοφιλή κλασικά της Disney, μπορούμε να αφεθούμε στη νοσταλγία: ο γλυκός αρκούδος που αγαπά το μέλι, ο Piglet και ο Tigger ή ο Mickey, η Minnie Mouse, ο Donald, η Daisy Duck και ο Pluto, διαμόρφωσαν την παιδική μας ηλικία και μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους μας. Από τον Οκτώβριο 2023, προϊόντα βασισμένα σε αυτούς τους αξιολάτρευτους χαρακτήρες της Disney κάνουν την εμφάνισή τους στα ράφια ομορφιάς – απαραίτητα για τους λάτρεις της Disney που απολαμβάνουν να ξαναζούν τις αγαπημένες τους αναμνήσεις. Η Συλλεκτική Συλλογή περιλαμβάνει προϊόντα ματιών, χειλιών και προσώπου, καθώς και βερνίκια για τα νύχια σε μοντέρνες αποχρώσεις. Σκιές ματιών με υψηλή περιεκτικότητα σε χρωστικές, highlighters, bronzers και έλαια χειλιών δημιουργούν cool looks και μια σειρά από εργαλεία μάς βοηθά να περνάμε την ημέρα μας με ομορφιά: Από το πρακτικό πινέλο Kabuki μέχρι το Lash Curler. Η συλλογή Sisterlove προσφέρει επίσης αποδοτικά προϊόντα, όπως το λάδι για τα νύχια και τα πετσάκια ή τα ενυδατικά επιθέματα για τα μάτια, για στιγμές προσωπικής περιποίησης με τα κλασικά της Disney. Η συσκευασία αυτών των must-have προϊόντων ομορφιάς είναι εμπνευσμένη από τους χαριτωμένους φίλους της Disney, κάνοντάς τα ιδανικά συλλεκτικά αντικείμενα για εσάς ή τους καλύτερους σας φίλους!

essence – Disney Mickey and Friends

essence eyeshadow palette inspired by Disney Mickey and Friends

Οι τρεις essence παλέτες σκιών για τα μάτια, εμπνευσμένες από το Disney Mickey and Friends, έρχονται σε δώδεκα διαφορετικές, χρωματικά εναρμονισμένες αποχρώσεις. Τα χαριτωμένα σχέδια είναι εμπνευσμένα από τον Mickey και τη Minnie Mouse, τη Daisy και τον Donald Duck, καθώς και τον Pluto. Οι τρεις παλέτες έρχονται σε τρεις χρωματικούς συνδυασμούς: μπλε, πράσινο και κόκκινο σε συνδυασμό με φθινοπωρινές nude αποχρώσεις. Ιδανικό για ένα καθημερινό look ή μια πολύχρωμη εντυπωσιακή βραδινή εμφάνιση. Μεγάλης διάρκειας ματ μέχρι μεταλλικά φινιρίσματα, που αναμειγνύονται εύκολα και προσφέρουν ποικιλία.

essence eyeshadow brush inspired by Disney Mickey and Friends

Εμπνευσμένο από το Disney Mickey and Friends, αυτό το πινέλο σκιών ματιών επιτρέπει την εφαρμογή με ακρίβεια και την εύκολη ανάμειξη στα βλέφαρα. Οι μαλακές συνθετικές τρίχες είναι ιδανικές για την εφαρμογή σκιών με ελαφριά έως και μεσαία χρωματική απόδοση.

essence 3D false lashes inspired by Disney Mickey and Friends

Οι 3D ψεύτικες βλεφαρίδες εμπνευσμένες από το Disney Mickey and Friends, εφαρμόζονται εύκολα χάρη στην κόλλα βλεφαρίδων και την ευέλικτη, διάφανη λωρίδα. Έχουν ελαφριά αίσθηση στα βλέφαρα όπως ένα πούπουλο και δημιουργούν απευθείας μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 3D αποτέλεσμα στη στιγμή. Οι ανάλαφρες ψεύτικες βλεφαρίδες είναι επαναχρησιμοποιήσιμες – για ένα φυσικό ή τολμηρό βλέμμα όποτε το επιθυμείτε.

essence cream blush brush inspired by Disney Mickey and Friends

Χάρη στις σταθερά δεμένες συνθετικές τρίχες, το cream blush brush εμπνευσμένο από το Disney Mickey and Friends, αιχμαλωτίζει την ιδανική ποσότητα χρωστικών και αναμειγνύει απαλά τις κρεμώδεις και πουδρένιες υφές ρουζ. Με το μοναδικό της σχεδιασμό, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει τα βλέμματα σε κάθε νεσεσέρ ομορφιάς.

essence bouncy blush inspired by Disney Mickey and Friends

Τα δύο essence Bouncy Blushes εμπνευσμένα από το Disney Mickey and Friends έρχονται σε δύο διαφορετικές αποχρώσεις και οι ελαφριές, κρεμώδεις υφές δημιουργούν ένα φρέσκο και φυσικό look. Τα ρουζ είναι διαθέσιμα σε βερυκοκί και τριανταφυλλί χρώμα που κτίζεται σε στρώσεις, για να δημιουργήσετε ένα λαμπερό και φυσικό φινίρισμα.

essence balmy gloss inspired by Disney Mickey and Friends

Ο τέλειος συνδυασμός για θρεπτικά και λαμπερά χείλη: τα Balmy Glosses εμπνευσμένα από το Disney Mickey and Friends, έρχονται σε δύο φυσικές αποχρώσεις, σε απαλό ροζ και καραμελέ χρώμα, και προσφέρουν φροντίδα στα χείλη όπως ένα balm και λαμπερό φινίρισμα όπως ένα lipgloss. Η ελαφριά, μη κολλώδης υφή ενυδατώνει και αφήνει τα χείλη απαλά και λεία.

essence fruity lip balm inspired by Disney Mickey and Friends

Τα φρουτώδη lip balms, εμπνευσμένα από το Disney Mickey and Friends, έρχονται σε ένα παιχνιδιάρικο σχεδιασμό και έχουν κυριολεκτικά όλα όσα χρειάζεστε: ο θρεπτικός πυρήνας τραβάει τα βλέμματα και η υφή έχει ένα ευχάριστο φρουτώδες άρωμα. Επιπλέον, το 10% αμυγδαλέλαιο προσφέρει εντατική φροντίδα και αφήνει πίσω ένα λαμπερό χρώμα στα χείλη.

essence effect nail polish inspired by Disney Mickey and Friends

Τι χρειάζεστε για ένα τέλειο look; Υπέροχα νύχια! Με αυτό το υψηλής κάλυψης βερνίκι νυχιών με το λαμπερό εφέ, μπορείτε να δημιουργήσετε μακράς διαρκείας στιλ στα νύχια σε ελάχιστο χρόνο. Τα βερνίκια νυχιών εμπνευσμένα από το Disney Mickey and Friends έρχονται σε σκούρο πορτοκαλί και έναν εκλεπτυσμένο τόνο βατόμουρου.

essence headband and konjac face sponge set inspired by Disney Mickey and Friends

Θέλετε να απολαύσετε μια χαλαρωτική βραδιά αυτό-περιποίησης; Τότε αυτά τα εργαλεία είναι για εσάς! Η μαλακή κορδέλα, εμπνευσμένη από το Disney Mickey and Friends, κρατά τα μαλλιά σας μακριά από το πρόσωπό σας κατά τη διάρκεια της φροντίδας του δέρματός σας. Χρησιμοποιήστε το σφουγγαράκι για το πρόσωπο για να περιποιηθείτε το δέρμα σας με μια απαλή απολέπιση.

essence creaseless hair clips inspired by Disney Mickey and Friends

Τα τέσσερα κλιπ μαλλιών, εμπνευσμένα από το Disney Mickey and Friends, σε έντονο ροζ και φωτεινό πράσινο, κρατούν τα μαλλιά σας μακριά από το πρόσωπό σας κατά την εφαρμογή του μακιγιάζ. Δεν γίνεται πιο πρακτικό από αυτό!

Catrice Disney – Winnie the Pooh

Catrice Eyeshadow Palette inspired by Disney Winnie the Pooh

Το υπέροχο σχέδιο του αρκούδου συναντά μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς! Οι 15 διαφορετικές σκιές σε ματ και μεταλλικές λαμπερές αποχρώσεις, δημιουργούν ένα μοναδικό look. Οι υφές που αναμιγνύονται εύκολα, εξασφαλίζουν μακράς διαρκείας, πολυεπίπεδα looks με ένα εντυπωσιακό εφέ. Κάθε μια από τις τρεις παλέτες σκιών είναι εμπνευσμένη από τον Disney Winnie the Pooh και τους καλύτερους του φίλους, και έρχονται σε ένα πλούσιο κίτρινο μουσταρδί, ζωηρό λιλά ή γήινο τερακότα – όλα συνδυασμένα με φυσικές αποχρώσεις του nude και του μπεζ.

Catrice LASH CHANGER Volume Mascara inspired by Disney Winnie the Pooh

Ώρα για Αλλαγή: Δώστε περισσότερο όγκο και μήκος στις βλεφαρίδες σας με την Catrice Lash Changer Volume Mascara, εμπνευσμένη από τον Disney Winnie the Pooh! Η υφή της είναι βαθιά μαύρη και κτίζεται σε στρώσεις. Με το μαύρο και χρυσό της σχέδιο, η συσκευασία τραβάει τη προσοχή!

Catrice Lash Curler inspired by Disney Winnie the Pooh

Για ένα βλέμμα που εντυπωσιάζει: Το Lash Curler εμπνευσμένο από το Disney Winnie the Pooh, σε μια χαριτωμένη συσκευασία με τον Tigger, είναι το απόλυτο εργαλείο για βλεφαρίδες με έξτρα καμπύλη. Τα μάτια φαίνονται μεγαλύτερα και η μάσκαρα δείχνει ακόμη πιο τέλεια!

Catrice Soft Glow Bronzer inspired by Disney Winnie the Pooh

Γνωρίστε τον Tigger και τον Piglet της Disney! Τα Soft Glow Bronzers είναι εμπνευσμένα από τον Disney Winnie the Pooh – εσωτερικά και εξωτερικά. Η μεταξένια, απαλή υφή σε κομψά χρώματα που αντανακλούν στο φως δημιουργεί ένα σατέν φινίρισμα και μια απαλή λάμψη σε δύο διαφορετικές αποχρώσεις. Για ηλιοκαμένο επιδερμίδα όλο τον χρόνο!

Catrice Kabuki Brush inspired by Disney Winnie the Pooh

Εμπνευσμένο από το Disney Winnie the Pooh, το πινέλο Kabuki είναι τέλειο για όταν είστε εν κινήσει χάρη στο προστατευτικό του καπάκι. Οι ιδιαίτερα μαλακές, πυκνές τρίχες είναι ιδανικές για την εφαρμογή των πουδρένιων υφών και το σχέδιο του κλέβει τα βλέμματα σε κάθε περιπέτεια.

Catrice Highlighter Beads inspired by isney Winnie the Pooh

Το νέο Catrice Honeycomb Highlighter εμπνευσμένο από το Disney Winnie the Pooh είναι τόσο γλυκό όσο το μέλι! Οι χάντρες highlighter σε αποχρώσεις ροζέ, σαμπάνιας και χαλκού, καθώς και η συσκευασία του, έχουν σχεδιαστεί στο σχήμα της κηρήθρας. Η λεπτή υφή δημιουργεί μια απαλή λάμψη – για τέλεια highlights!

Catrice Lip Balm inspired by Disney Winnie the Pooh

Οι τρεις καλύτεροι φίλοι, ο Winnie, ο Tigger και ο Piglet, διακοσμούν τα τρία χρυσαφένια, χαριτωμένα Catrice Lip Balms, εμπνευσμένα από τον Disney Winnie the Pooh. Η ιδιαίτερα ενυδατική υφή, που κτίζεται σε στρώσεις, δημιουργεί ένα έντονο φινίρισμα σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις.

Catrice Nail and Cuticle Oil inspired by Disney Winnie the Pooh

Το Nail and Cuticle Oil εμπνευσμένο από το Disney Winnie the Pooh, θρέφει και ενυδατώνει τα νύχια και τις παρανυχίδες. Η πιπέτα εξασφαλίζει την ιδανική δοσολογία και εφαρμογή της φόρμουλας με φυσικά θρεπτικά έλαια.

Catrice Trio Lip Care Set inspired by Disney Winnie the Pooh

Το απαραίτητο τρίο για ενυδατωμένα χείλη: Η ενυδατική μάσκα χειλιών εξασφαλίζει πολύ μαλακά χείλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το scrub για τα χείλη και το μοναδικό, αποτελεσματικό εργαλείο απολέπισης σε σχήμα χειλιών συνδυάζονται για να μαλακώσουν τα χείλη και να τα προετοιμάσουν για την επόμενη ημέρα και για τα υπόλοιπα προϊόντα χειλιών που θα ακολουθήσουν. Και το καλύτερο από όλα: τα προϊόντα φροντίδας των χειλιών είναι εμπνευσμένα από τον Disney Winnie the Pooh και έρχονται σε ένα χαριτωμένο σχέδιο που θυμίζει ένα βαζάκι με μέλι!

Catrice Make-up Bag inspired by Disney Winnie the Pooh

Για όλα τα αγαπημένα σας προϊόντα ομορφιάς: Το νεσεσέρ εμπνευσμένο από τον Disney Winnie the Pooh έχει το τέλειο μέγεθος για να αποθηκεύσετε όλα τα απαραίτητα προϊόντα μακιγιάζ. Επίσης, το χαριτωμένο του σχέδιο τραβάει όλα τα βλέμματα όταν βρίσκεστε σε κίνηση!

Διάβασε επίσης: