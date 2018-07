Κάθε πρωί που είναι να φύγεις από το σπίτι για να πας στο γραφείο σε κοιτάζει με αυτά τα θλιμμένα μάτια στη πόρτα ενώ πιάνεις τον εαυτό σου να τον σκέφτεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν πλέον επιστρέφεις στο σπίτι είναι εκεί, πίσω από την πόρτα και γαβγίζει χαρούμενος κουνώντας την ουρά του και εκεί είναι που αναρωτιέσαι γιατί να μη μπορώ να πάρω το σκύλο μου στη δουλειά;

Τον διεθνή θεσμό «Take Your Dog To Work Day™» γιόρτασαν και φέτος οι εργαζόμενοι της Mars Hellas, παίρνοντας στη δουλειά τα αγαπημένα τους σκυλάκια, μια δυνατότητα άλλωστε που μπορούν να αξιοποιήσουν σε καθημερινή βάση, ως μέρος της pet friendly φιλοσοφίας της εταιρείας και του στρατηγικού στόχου για τη δημιουργία ενός ‘Καλύτερου Κόσμου Για τα κατοικίδια’ (Better World For Pets).

Εργαζόμενοι και κατοικίδια αποδέχθηκαν με χαρά την φετινή πρόσκληση και γιόρτασαν μαζί στον χώρο εργασίας τους, απολαμβάνοντας μια σειρά από δραστηριότητες που διοργανώθηκαν γι’ αυτή την ξεχωριστή ημέρα, όπως κυνήγι θησαυρού και δωρεάν στοματικός έλεγχος από εξειδικευμένο κτηνίατρο για όλα τα σκυλάκια.

Άλλωστε η Mars επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των ιδιοκτητών σκύλων ως προς τη σημασία και την αξία της στοματικής υγείας των κατοικίδιων τους, διενεργώντας κάθε χρόνο δωρεάν στοματικούς ελέγχους και πρακτικές οδηγίες σε συνεργασία με πάνω από 500 κτηνιάτρους σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του «Μήνα Στοματικής Φροντίδας Pedigree® Dentastix®».

Παράλληλα, τα γραφεία της Mars διακρίνονται διεθνώς για την pet friendly φιλοσοφία τους, καθώς σύμφωνα με μελέτες που διεξάγει η εταιρεία, η εφαρμογή αντίστοιχων πολιτικών στον χώρο εργασίας έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα για τους ίδιους τους εργαζόμενους, στα οποία συγκαταλέγονται η μοναδική αίσθηση χαράς, η μείωση των επιπέδων στρες και η τόνωση της θετικής διάθεσης και παραγωγικότητας.

Η κ. Γεωργία Καρούντζου, Corporate Affairs Director Mars East Med στο πλαίσιο της εκδήλωσης δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε, για ακόμη μια φορά στα γραφεία μας, τόσα χαρούμενα σκυλάκια, τα οποία μας μετέδωσαν θετική ενέργεια και ανέβασαν τη διάθεση όλων μας στα ύψη. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε και να διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που κάνει τους ανθρώπους μας να αισθάνονται μέλη της ευρύτερης οικογένειας της Mars, να περνάνε καλά και να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αυτή η ευρύτερη φιλοσοφία μας έδωσε πρόσφατα και τη δεύτερη θέση, στο θεσμό «Best Multinational Workplace» στην Ευρώπη ενώ παράλληλα βρισκόμαστε σταθερά ανάμεσα στις 25 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα».