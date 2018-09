Η MD Professionnel συμμετέχει στο Greece Race For The Cure

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο ξέρεις ότι θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη γιορτή! Όπως γνωρίζεις το Greece Race For The Cure διοργανώνεται για 10η συνεχόμενη χρονιά από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» αποτελεί το μεγαλύτερο αγώνα για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και μία από τις πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε ολόκληρο τον κόσμο. Το “Greece Race for the Cure ” για άλλη μία φορά, ενώνει γυναίκες, άνδρες και παιδιά στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, διοργανώνοντας μια μεγάλη γιορτή και επιβραβεύοντας ουσιαστικά το θάρρος, την ελπίδα, τη δύναμη για ζωή.

Φέτος, σε αυτό τον υπέροχο θεσμό θα είναι μαζί και η ελληνική εταιρεία μακιγιάζ MD PROFESSIONNEL, με υψηλό το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει τον σκοπό του 10ου Συμβολικού Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου προσφέροντας υπέροχα δώρα για την επιβράβευση γυναικών που στηρίζουν το θεσμό.

Η MD PROFESSIONNEL συμμετέχει στη δωροθεσία του “ Greece Race for the Cure ” με τα προϊόντα της, παρακινώντας όλες τις φίλες της, που την εμπιστεύονται χρόνια σε θέματα ομορφιάς και περιποίησης, να συμμετάσχουν ενεργά, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη και τη φροντίδα για τον εαυτό τους, εντάσσοντας στη ζωή τους την πρόληψη κατά του καρκίνου και κυρίως την πίστη και τη δύναμη για ζωή.