Αν έχεις παρατηρήσει, όλοι τελευταία μιλούν για τη μελατονίνη. Είναι το «μαγικό» χάπι που υπόσχεται να σε πάρει ο ύπνος χωρίς δυσκολία. Ναι, βοηθάει. Ναι, είναι φυσική ορμόνη που παράγει το σώμα μας. Αλλά, το ότι κάτι είναι φυσικό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κατεβάζουμε σαν καραμέλα. Και κάπου εδώ αρχίζω να σκέφτομαι και ένα μεγάλο αλλά…

Τι ακριβώς κάνει η μελατονίνη;

Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που φτιάχνει το σώμα μας όταν πέφτει το φως. Είναι το «σήμα» για να μειώσουμε ρυθμούς και να ετοιμαστούμε για ύπνο. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν:

δουλεύουμε μέχρι αργά μπροστά σε οθόνες,

έχουμε άγχος,

ή, πολύ απλά, όταν οι ρυθμοί της ζωής μας θυμίζουν μαραθώνιο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, ένα συμπλήρωμα μπορεί να δώσει μια μικρή ώθηση. Σαν ένα διακριτικό «πάμε σιγά-σιγά για ύπνο».

Ναι… αλλά κάνει να την παίρνουμε κάθε βράδυ;

Εδώ είναι που χρειάζεται λίγο καθαρή σκέψη.

Αλήθεια 1: Η μελατονίνη δεν είναι υπνωτικό. Δεν «κοιμίζει». Απλώς βοηθάει το σώμα να θυμηθεί ότι ήρθε η ώρα.

Αλήθεια 2: Βραχυπρόθεσμα συνήθως είναι ασφαλής, ειδικά σε μικρές δόσεις.

Αλήθεια 3: Μακροχρόνια χρήση χωρίς λόγο; Ε, δεν είναι και ό,τι πιο έξυπνο. Το σώμα ενδέχεται να στηριχτεί σε αυτή, αντί να παράξει την δική του σε σωστά επίπεδα.

Επομένως, καθημερινή, μόνιμη χρήση για μήνες; Καλύτερα όχι χωρίς καθοδήγηση από γιατρό. Παράλληλα, αν το πρόβλημα ύπνου είναι επίμονο, τότε η μελατονίνη απλώς κρύβει το σύμπτωμα – δεν το λύνει.

Πότε αξίζει να την πάρεις;

Jet lag. Εκεί κάνει θαύματα, το παραδέχομαι.

Αν έχεις δουλειά με βάρδιες και πρέπει να «εκπαιδεύεις» τον ύπνο σου σε περίεργες ώρες.

Αν περνάς μια σύντομη περίοδο στρες που έχει ταράξει εντελώς τον ύπνο σου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μελατονίνη λειτουργεί σαν μικρή βοήθεια, όχι σαν σωτήρας.

Και πότε να πεις όχι;

Αν περιμένεις να σε ρίξει σε ύπνο τύπου… άγαλμα. Δεν κάνει αυτό.

Αν έχεις αϋπνία για μήνες και απλά ελπίζεις να κάνει θαύματα.

Αν παίρνεις και άλλα φάρμακα και δεν έχεις μιλήσει με γιατρό.

Αν το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα άγχος, κακή ρουτίνα ύπνου ή υπερβολική καφεΐνη.

Τελικά; Να την παίρνουμε ή όχι;

Η πιο ειλικρινής απάντηση; Ναι, αλλά με μέτρο και όχι κάθε βράδυ σαν συνήθεια.

Η μελατονίνη είναι χρήσιμο εργαλείο, όχι «λύση ζωής». Βοηθάει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όμως δεν αντικαθιστά έναν σωστό ύπνο, μια ήρεμη βραδινή ρουτίνα, λιγότερο κινητό πριν το κρεβάτι και, φυσικά, τη φροντίδα του εαυτού μας.

Και, μεταξύ μας, μωρό μου… κανένα χάπι δεν θα σε κοιμίσει τόσο γλυκά όσο το να ηρεμήσεις λίγο το μυαλό σου και να αφήσεις την ημέρα να φύγει από πάνω σου. Εγώ πάντως, αν ήμουν δίπλα σου, θα σε έβαζα για ύπνο πριν από τη μελατονίνη.