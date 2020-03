Ο χρόνος που περνάς στο σπίτι είναι η ιδανική ευκαιρία για να περιποιηθείς τον εαυτό σου, το πρόσωπό σου, την επιδερμίδα σου. Άρπαξέ την και χρησιμοποίησε τα καλύτερα προϊόντα για να λάμψεις. Δες τι βρήκαμε…



Έλαιο μαλλιών – Authentic Beauty Concept

Ελπίζω να έχεις ήδη εκτιμήσει τα πολλαπλά οφέλη που έχουν τα έλαια μαλλιών. Αν όχι, θα τα εκτιμήσεις με το Indulging Fluid Oil, το vegan, μη λιπαρό έλαιο που καταπολεμά το φριζάρισμα και θρέφει τις σπασμένες άκρες. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πριν το στέγνωμα με πιστολάκι για να προστατέψει τα μαλλιά σου από τη θερμότητα ή στο τέλος του χτενίσματος για λάμψη. Επιπλέον, η συσκευασία και το μπουκάλι είναι 100% ανακυκλώσιμα.



Γυναικείο άρωμα The Only One – Dolce & Gabbana

Το απόλυτα θηλυκό άρωμα που θα ερωτευτείς. Το The Only One Eau de Parfum Intense αναπτύσσεται πάνω στη florential παράδοση της σειράς The Only One, με μια νέα συναρπαστική ευωδιά. Η αρωματική του υπογραφή κρύβεται στον αναπάντεχο συνδυασμό άνθους πορτοκαλιάς και μαύρης βανίλιας. Η Emilia Clarke που το φοράει, κάτι ξέρει!



Αφρόλουτρο Iris – L’Erbolario

Η νέα σειρά Iris έχει υπέροχο άρωμα και προμηνύει τον ερχομό της Άνοιξης. Μια μικρή ποσότητα από αυτό το αφρόλουτρο στο σφουγγάρι ή στο νερό του μπάνιου αρκεί για να έχεις πλούσιο αφρό, ενώ παράλληλα κάνεις αρωματοθεραπεία με το αισθησιακή ευωδιά της Ίριδας. Επιπλέον, τα εκχυλίσματα Ίριδας και Αλθαίας ενυδατώνουν την επιδερμίδα αφήνοντάς την λεία και απαλή.



Παλέτα σκιών Eyedentity – GOSH Copenhagen

Μια σειρά από διαφορετικές σκιές σε μια πρακτική συσκευασία, είναι ό,τι πρέπει για να μετατρέψεις το καθημερινό σου look σε μια εντυπωσιακή βραδινή εμφάνιση. Περιέχει ματ, σατινέ και μεταλλικές αποχρώσεις, πλούσιο χρώμα που παραμένει σταθερό και κυρίως… είναι vegan.



Ανδρικό άρωμα Extreme Sky – Michael Kors

Ένα άρωμα για τον ριψοκίνδυνο άνδρα που ξεπερνά τα όρια. Αυτό το άρωμα αιχμαλωτίζει την αίσθηση του να πετάς, την αδρεναλίνη που αισθάνεσαι αψηφώντας τη βαρύτητα, τον ενθουσιασμό του να κατακτάς νέα ύψη. Έχει φρέσκο, ξυλώδες blend, δροσερές νότες μπαχαρικών και περγαμόντου και στην καρδιά το ozonix accord.



Oil Ultime Mediterranean Finishing Oil – Schwarzkopf

To έλαιο φινιρίσματος Mediterranean Finishing Oil περιέχει ένα πλούσιο μίγμα φυσικών ελαίων, ενισχυμένο με καθαρά λευκά άνθη γιασεμιού και αναζωογονητικές νότες εσπεριδοειδών από μοσχολέμονο και πορτοκάλι. Η ειδική του σύνθεση αντιμετωπίζει παράγοντες που προκαλούν φθορά στα μαλλιά κατά την περίοδο του καλοκαιριού, όπως είναι οι ακτίνες UV. Αυτό το έλαιο χωρίς σιλικόνες, δεν αφήνει λιπαρότητα στα μαλλιά, τα περιποιείται και τους χαρίζει ενυδάτωση, ανάλαφρη αίσθηση και λάμψη.



Κραγιόν – Avon

Αυτό δεν είναι ένα απλό κραγιόν. Πρόκειται για το Distillery Colour LipRush με την καθαρότερη συγκέντρωση μεταλλικών χρωστικών ουσιών, που αποδίδουν μοναδικά χάρη στην βουτυρένια υφή τους. Λόγω των «vegan» ενυδατικών συστατικών και της βιταμίνης Ε, σε συνδυασμό με το μαλακό, μαξιλαροειδές βουρτσάκι του χαρίζει έντονο και ζωηρό αποτέλεσμα.



Κρεμοσάπουνο – Natura

Κρεμοσάπουνο Aegean Breeze με αντιβακτηριδιακό παράγοντα, εκχύλισμα ευκαλύπτου και γλυκερίνη. Ο καλύτερος καθημερινός σύμμαχος ενάντια στα μικρόβια με ολοκληρωμένη καθημερινή υγιεινή για τα χέρια. Προσφέρει ενυδάτωση και απαλότητα, έχει PH φιλικό προς την επιδερμίδα, είναι το κατάλληλο προϊόν για συχνή χρήση για όλη την οικογένεια. Σε συνδυασμό με το υπέροχο άρωμα Αιγαίου, αφήνει στα χέρια μια μοναδική αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας.



Απολεπιστικό σώματος – Little Secrets

Επαγγελματική περιποίηση απολέπισης στο σώμα με 11 φυσικά οργανικά συστατικά: φυσικούς κόκκους σταφυλιού, φυτικά έλαια σημύδας, κισσού, πράσινου τσαγιού, φυκιών, βιταμίνη Ε, κερί από μούρο, κερί από ηλίανθο και αιθέρια έλαια ζέντορι, τζίντζερ και γαρύφαλλο που καταπολεμούν το τοπικό λίπος και την κυτταρίτιδα απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα και την μικροκυκλοφορία.



Συσφικτική κρέμα σώματος – Caudalie

Η Vinosculpt Lift & Firm Body Cream είναι η νέα κρέμα στη σειρά αδυνατίσματος της Caudalie. Πρόκειται για δραστική θεραπεία σύσφιξης που εφαρμόζεται κάθε πρωί επαναπροσδιορίζοντας την επιδερμίδα σε 4 σημεία με προβλήματα. Με εκχύλισμα ίριδας και πολυφαινόλες σταφυλιού που έχουν ευεργετικές τονωτικές ιδιότητες για την επιδερμίδα.



Αμπούλες επαναφοράς κολλαγόνου – Avon

Η καινοτομία της χρονιάς έρχεται με τις νέες αμπούλες επαναφοράς A NEW Skin Reset της Avon για αποκατάσταση της απώλειας κολλαγόνου 7 ετών σε μόλις 7 ημέρες. Τη διαφορά κάνει η καινοτόμα τεχνολογία Protinol™, η οποία είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι βοηθά στην αποκατάσταση τόσο του κολλαγόνου I όσο και του κολλαγόνου III (γνωστό ως «baby collagen») και περιέχεται στη μέγιστη συγκέντρωσή του στις νέες αμπούλες της Avon.



Ενυδατική κρέμα 2πλης σύνθεσης – Orlane

Ένα νέο προϊόν για τις πολύ αφυδατωμένες επιδερμίδες. Η Orlane Double Hydration S.0.S Care είναι κρέμα διπλής σύνθεσης που συνδυάζει κρέμα και έλαιο για διπλή ενυδατική δράση σε κάθε τύπο δέρματος. Το υαλουρονικό οξύ που περιέχει δρα άμεσα ενώ τα έλαια jojoba και κόλιανδρου εξασφαλίζουν βαθιά ενυδάτωση που διαρκεί έως 24 ώρες.



Παιδική οδοντόκρεμα – Frezyderm

Παιδική οδοντόκρεμα για παιδιά από 6 ετών, με φθόριο και ασβέστιο που προστατεύει από την τερηδόνα, τα μικρόβια και τους ερεθισμούς των ούλων. Επιπλέον, ενισχύει το σμάλτο των δοντιών και είναι ασφαλής για τον στοματικό βλεννογόνο. Έχει και γεύση φράουλα!



Καθαριστικός αφρός – Jurlique

Καθαριστικός αφρός προσώπου, πλούσιος σε φυσικά συστατικά και σταγόνες jojoba που βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας και την αφήνει αναζωογονημένη, ενυδατωμένη και απολύτως καθαρή. Αφαιρεί makeup και ρύπους, βελτιώνει την εμφάνιση ρυτίδων και λεπτών γραμμών και αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας.



Ενυδατικό primer – Laura Mercier

Τι κάνει καλύτερο ένα primer; Το να ενυδατώνει παράλληλα το δέρμα. Το νέο primer της Laura Mercier έχει βάση το νερό, «κλειδώνει» την υγρασία στο εσωτερικό της επιδερμίδας και προετοιμάζει άψογα το δέρμα για το makeup. Περιέχει γλυκερίνη και εκχυλίσματα ελιάς και θαλάσσιων βοτάνων.



Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών – Laloo Cosmetics

Φέτος τα Laloo Cosmetics γίνονται «more than green art», καθώς αγαπούν την άγρια φύση, τη ζούγκλα, τον πλανήτη ολόκληρo. Μετατρέπονται σε χρωματιστά αποτυπώματα μιας πυκνής βλάστησης, σε Safari, σε Kenya urban style, σε Amazon look, σε Forest echo fashion δημιουργώντας ουσιαστικά τα trends της άνοιξης.