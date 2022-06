Στις επιδείξεις των οίκων βλέπουμε όλο και περισσότερο ρούχα εμπνευσμένα από παλαιότερα και συγκεκριμένα από τα 90s. Η μόδα συνεχώς ανανεώνεται αλλά πάντα έχει επιρροές από άλλες δεκαετίες. Η εποχή των 90s μπορεί να χαρακτηριστεί και μια επαναστατική δεκαετία της μόδας και σήμερα τα trend επηρεάζονται από αυτή.

Ας δούμε κάποιες τάσεις που επέστρεψαν για τα καλά και βλέπουμε παντού.

Mom Jeans

Ψηλόμεσα τζιν που ταιριάζουν σε κάθε σιλουέτα και κολακεύουν κάθε τύπο σώματος. Συνδυάζονται πανεύκολα και μπορούν να φορεθούν από το πρωί έως το βράδυ.

Bucket Hat

Τελευταία είναι η απόλυτη τάση και σίγουρα μια τέλεια ιδέα για να φορέσετε στην παραλία αλλά και στην βόλτα σας. Τα συγκεκριμένα καπέλα έχουν ένα πιο street style χαρακτήρα, αλλά πλέον μπορούν να φορεθούν και με άλλα στιλ.

Μακριές φούστες

Φοριούνται από το πρωί εώς το βράδυ, σε νησί αλλά και στην πόλη και συνδυάζονται ακόμα και με το μαγιό σας. Ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που ήταν μεγάλο trend στα 90s και ήρθε στο σήμερα.

Poplin παντελόνια

Ένα κομμάτι ορόσημο για την δεκαετία των 90s, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις πλαϊνές τσέπες, τη φαρδιά εφαρμογή και τη ρυθμιζόμενη ελαστική ζώνη στη μέση.

Εάν ψάχνεις ένα τέτοιο κομμάτι αλλά και πολλά ακόμα εμπνευσμένα από τα 90s όπως , short cut-out tops, ζώνες με αλυσίδα, γυαλιά cat-eye και αθλητικές πλατφόρμες, τότε βρήκες αυτό που αναζητάς στην Stradivarius.

Η Stradivarius λανσάρει τα 90’s, the New Now, μια μικρή κάψουλα στη νεανική σειρά STR Teen, εμπνευσμένη από τη μόδα της δεκαετίας του ’90. Άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στη συλλογή είναι κορσέδες, ασύμμετρα μπλουζάκια με κοψίματα, μπλούζες halter με ανοιχτή πλάτη, μπλούζες με σχισμή στο πλάι και cross-strap bralettes.

90’s, the New Now είναι ένα ταξίδι πίσω στην ποικιλία των στιλ και των τάσεων που αγκάλιασαν τη δεκαετία όπου ο μινιμαλισμός και η άνεση κυριαρχούσαν πάνω από όλα.