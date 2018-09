Όλοι ξέρουμε πως το Παρίσι είναι η πόλη της μόδας αλλά και της ομορφιάς. Την Κυριακή στις 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εβδομάδας Μόδας του Παρισίου θα πραγματοποιηθεί το εμβληματικό Le Défilé Fashion Show, μόνο από τη L’ Oréal Paris, ως Official Partner της διοργάνωσης. Εκεί, για πρώτη φορά θα συμμετέχει και η Δούκισσα Νομικού, ανάμεσα σε L’ Oréal Paris brand spokespersons διεθνούς φήμης. Ο ποταμός Σηκουάνας, φιλοξενεί την πιο εντυπωσιακή πλωτή πασαρέλα, που θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και θα μεταδοθεί Live, γιορτάζοντας την Ομορφιά, τη Μόδα και τη διαφορετικότητα της κάθε γυναίκας.

Εκεί που η Μόδα συναντά το Παρίσι

Για πρώτη φορά δείτε μοντέλα να περπατούν στο νερό! Το Le Défilé L’Oréal Paris θα πραγματοποιηθεί σε ένα custom-made catwalk, 60 μέτρων, μια once-off πλωτή κατασκευή που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι ορατή σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό από τις όχθες του ποταμού, έρχεται για να «ταράξει τα νερά» και πρόκειται να σταματήσει την κυκλοφορία στο Σηκουάνα κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

«Το Le Défilé L’Oréal Paris είναι μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστούμε μια απαράμιλλή εμπειρία με όλους! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό, να παρευρεθεί στη γιορτή της Μόδας, της Δημιουργικότητας και της Ομορφιάς, στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της L’Oréal Paris, με μοναδικό σκηνικό τον επιβλητικό Σηκουάνα. Στόχος μας, είναι να δημιουργήσουμε τις σύγχρονες τάσεις στη Μόδα και την ομορφιά για όλες τις γυναίκες.», δήλωσε ο Pierre-Emmanuel Angeloglou, Global President L’Oréal Paris.

Εκεί που η Ομορφιά συναντά το Παρίσι

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου ένα εξαιρετικό cast διεθνών Spokespersons και ηγετικές μορφές της Γαλλικής Υψηλής ραπτικής θα βρεθούν στο μεγαλειώδη Σηκουάνα, για την επίδειξη μόδας της L’ Oréal Paris. Η συλλογή είναι εμπνευσμένη εξ’ ολοκλήρου από την αυθεντική ερμηνεία του La Parisienne, ενώ τα looks θα είναι από την επερχόμενη σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2018-’19, δημιουργίες δώδεκα διάσημων Οίκων Μόδας, τόσο φημισμένων όσο και ανερχόμενων.

Η L’Oréal Paris θα συνεργαστεί επίσης με το θρυλικό Οίκο Chopard, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο κοινό, μια ανεκτίμητη συλλογή κοσμημάτων από εξαιρετικά κομμάτια.

Συνεργαζόμενοι Σχεδιαστές Μόδας:

Ami, Atlein, Balmain, Elie Saab, Esteban Cortazar, Giambattista Valli, Isabel Marant, Jacquemus, Miu Miu, Off White, Pierre Hardy, Poiret, Sonia Rykiel

Εκεί που η Ελληνίδα Πρέσβειρα της L’Oréal Paris συναντά τη Διαφορετικότητα

Για πρώτη φορά στο Le Défilé L’ Oréal Paris θα υπάρχει ελληνική συμμετοχή, με τη Δούκισσα Νομικού, να περπατά στην πασαρέλα του PFW. H Δούκισσα Νομικού, πρόκειται να ταξιδέψει στο Παρίσι και να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή της διαφορετικότητας, δίπλα σε παγκοσμίου φήμης Spokespersons της L’Oréal Paris, όπως οι Bianca Balti, Sonam Kapoor, Doutzen Kroes, Eva Longoria, Andie McDowell και πολλές άλλες.

PFW HOT TRENDS: RIVER-TO-STREET

Η αποκλειστική συλλογή L’Oréal Paris x Isabel Marant θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στο Paris Fashion Week SS19, στις 27 Σεπτεμβρίου 2018.

Τα make up looks του Le Défilé υπογράφει η Val Garland, L’Oreal Paris Global Make up Director, ενώ τα μαλλιά ο Stéphane Lancien L’Oreal Paris Hair Artist and Expert, φιλοδοξώντας να δημιουργήσουν το νέο μανιφέστο ομορφιάς, που απευθύνεται στην κάθε γυναίκα!

LE DÉFILÉ L’OREAL PARIS σε μια ματιά