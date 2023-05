Ευτυχώς, τα πρότυπα έχουν αρχίσει να αλλάζουν και οι γυναίκες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι η ομορφιά είναι κάτι που εξαρτάται κυρίως από την ψυχολογία και όχι από τις μετρήσεις στη ζυγαριά. Οι καμπύλες άλλωστε είναι ταυτισμένες εδώ και αιώνες με τη θηλυκότητα και ήρθε επιτέλους ο καιρός να δούμε μοντέλα plus size να βρίσκονται στο επίκεντρο της μόδας και να περπατούν περήφανα, χωρίς να νιώθουν καμία ανασφάλεια για το βάρος τους.

Ειδικά τώρα το καλοκαίρι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στο στιλ μας. Αρκεί να βρούμε ένα brand που μας αντιπροσωπεύει και να επιλέξουμε μοναδικά φορέματα για τις εξορμήσεις μας.

Τα φορέματα της Fabi Curves, ένα αγαπημένο brand των Curvy Fashionistas, μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα καλοκαιρινά σανδάλια, high-heeled πέδιλα, εσπαντρίγιες και flip-flops, αποτελώντας τα πιο κομψά και ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου.

Ας δούμε, στη συνέχεια, μερικά από τα κομμάτια που ξεχωρίσαμε από τη νέα collection.

Boho Chic πρωί και απόγευμα

Ένα υπέροχο ρομαντικό maxi φόρεμα σε loose γραμμή, ιδανικό για τις πρωινές και απογευματινές σου εμφανίσεις. Άνετο, κομψό και με μια διακριτική Boho διάθεση.

Μπλε κρουαζέ φόρεμα με “άρωμα” 70s

Chic & απόλυτα θηλυκό μπλε κρουαζέ φόρεμα, με 70s διάθεση και τόσο διαχρονική αισθητική, που μπορεί να γίνει από τα αγαπημένα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου! Ιδανικό για μια πρωινή και απογευματινή κομψή εμφάνιση.

Το slip dress της σεζόν

Το πιο θηλυκό outfit της άνοιξης και του καλοκαιριού. Ανάλαφρο και sexy, δίνει μια ρομαντική και πάντα στιλάτη νότα στις εμφανίσεις σου. Το slip dress είναι το φόρεμα της season!

Το night out dress για να κλέψεις την παράσταση

Η Fabi Calypso Dress έρχεται με pin chic διάθεση και ένα υπέροχο ροζ-nude maxi φόρεμα, με one-off shoulder το οποίο δημιουργεί sexy και chic αισθητική. Ιδανικό look που σου προτείνουμε ανεπιφύλακτα για cocktail events, ένα γάμο, ακόμη και για βραδινή εμφάνιση ή ένα ρομαντικό ραντεβού.

Το retro καφτάνι που θα απογειώσει το look

Ένα θεατρικό retro καφτάνι, ιδανικό για να απογειώσει το στιλ σου σε ιδιαίτερες βραδινές εμφανίσεις και να αναδείξει τη σιλουέτα σου. Styling Tips: Συνδύασε το με ένα μεσοφόρι όπως στην συγκεκριμένη πρόταση για να φορεθεί ως φόρεμα, είτε με ένα στενό παντελόνι για να το αξιοποιήσεις και ως σετ.

Last but not least… το λευκό φόρεμα

Το αγαπημένο λευκό φόρεμα του καλοκαιριού το επιλέξαμε από την Limited Bridal συλλογή Spring/ Summer 2023 της Fabi Curves. Η έμπνευση για την συγκεκριμένη συλλογή έρχεται από τις Θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, όπου αποτυπώνεται με απλότητα η ομορφιά της γυναικείας μορφής αλλά και η δύναμη της γυναίκας.