Τα social media γεμίζουν καθημερινά με νέες ιδέες για υγεία και ευεξία, άλλες πιο απλές κι άλλες που μοιάζουν κάπως… εκκεντρικές. Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες, ξεχωρίζει το mouth taping, δηλαδή το κλείσιμο του στόματος με ειδική ταινία όσο κοιμόμαστε. Στην αρχή ίσως ακούγεται περίεργο –ποιος θα έβαζε ταινία στο στόμα του για να κοιμηθεί;– ωστόσο όσοι το έχουν δοκιμάσει μιλούν για θεαματικά αποτελέσματα!

Τι ακριβώς είναι;

Αρχικά, η τεχνική γίνεται με ειδικά αυτοκόλλητα patches, φτιαγμένα ώστε να είναι ασφαλή και να μην ερεθίζουν το δέρμα. Η ιδέα είναι απλή, το στόμα μένει κλειστό και η αναπνοή περνάει αποκλειστικά από τη μύτη.



Γιατί έχει σημασία αυτό; Επειδή η ρινική αναπνοή φιλτράρει τον αέρα, τον υγραίνει και ρυθμίζει καλύτερα το οξυγόνο στον οργανισμό. Έτσι, σύμφωνα με εμπειρίες χρηστών αλλά και με κάποιες πρώτες επιστημονικές μελέτες, μπορεί να προσφέρει:

Καλύτερο ύπνο , με λιγότερες διακοπές.

Μειωμένο ροχαλητό , κάτι που κάνει καλό και στον σύντροφό μας.

Προστασία για τη στοματική υγεία , αφού αποφεύγεται η ξηροστομία και η κακοσμία.

Περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα , χάρη σε πιο ποιοτική ξεκούραση.

Υπάρχουν περιορισμοί;

Φυσικά, και είναι σημαντικοί. Όσοι έχουν αλλεργίες, υπνική άπνοια, δυσκολία στη ρινική αναπνοή ή προβλήματα με το διάφραγμα καλό είναι να αποφύγουν τη μέθοδο, γιατί μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Επιπλέον, οι έρευνες γύρω από το θέμα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, άρα δεν υπάρχουν αδιάσειστα δεδομένα για όλα τα οφέλη.

Να το δοκιμάσεις ή όχι;

Οι γιατροί συμφωνούν ότι η αναπνοή από τη μύτη είναι σαφώς πιο υγιεινή από την στοματική. Αν όμως σκέφτεσαι να βάλεις το mouth taping στη ρουτίνα σου, καλό είναι πρώτα να μιλήσεις με έναν ειδικό, ώστε να αποκλείσεις πιθανά προβλήματα υγείας. Έτσι, αν όλα είναι καλά, τότε ίσως αξίζει να του δώσεις μια ευκαιρία. Είναι οικονομικό, εύκολο στη χρήση και –όπως λένε πολλοί– μπορεί πραγματικά να κάνει τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Μην περιμένεις, βέβαια, «θαύματα». Δες το περισσότερο σαν ένα ακόμη εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη γενικότερη προσπάθειά σου για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.