MTV Video Music Awards 2025: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο red carpet!

MTV Video Music Awards 2025: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο red carpet!

Χθες το βράδυ τα MTV Video Music Awards 2025 έστησαν για ακόμη μια φορά το δικό τους λαμπερό σκηνικό, με τον LL Cool J στο τιμόνι της παρουσίασης και τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες να δίνουν το παρών. Το πρώτο μεγάλο red carpet της σεζόν άνοιξε θεαματικά, με εμφανίσεις που ισορρόπησαν ανάμεσα στη λάμψη, την πρόκληση και την εκκεντρικότητα.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

Sabrina Carpenter

Η pop star μάγεψε με ένα δαντελένιο maxi Valentino φόρεμα, συνδυάζοντας ρομαντισμό και high-glam διάθεση.

Ciara

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Black Love Page (@blacklovepage)



Με μια εκθαμβωτική κόκκινη δημιουργία Schiaparelli, η Ciara θύμισε γιατί θεωρείται fashion icon που ξέρει να κυριαρχεί στο κόκκινο χαλί.

Tyla

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HYPE MEDIA (@hypetribeng)



Η ανερχόμενη τραγουδίστρια έφερε αέρα διαχρονικής κομψότητας με ένα vintage Chanel mini φόρεμα σε tweed, κάνοντάς το να δείχνει πιο φρέσκο από ποτέ.

FKA Twigs

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)



Πιστή στο signature στυλ της, εμφανίστηκε με leather goth look και εντυπωσιακό headpiece, απογειώνοντας το avant-garde στοιχείο.

Paris Hilton

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)



Η αιώνια party queen επέλεξε ένα leather mini dress των The Blonds, γεμάτο sexy-glam ενέργεια και disco αίσθηση.

Ariana Grande

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)



Με ένα polka dot σύνολο Fendi, έφερε ρετρό-chic vibes στο κόκκινο χαλί, παίζοντας με την girly πλευρά της.

Lenny Kravitz

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη S P U R P L A Y (@spurplay)



Ο ροκ θρύλος έδωσε μάθημα ανδρικής κομψότητας με ένα κοστούμι Saint Laurent, προσθέτοντας τη χαρακτηριστική του edgy πινελιά.

Ricky Martin

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)



Με λευκό μεταξωτό τοπ, επέλεξε έναν πιο αισθησιακό και χαλαρό τόνο για την εμφάνισή του.

Katseye

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GRAZIA Singapore (@grazia.sg)



Το ανερχόμενο γυναικείο group εμφανίστηκε με Dolce & Gabbana σύνολα, αποδεικνύοντας ότι ο συντονισμός μπορεί να συνδυαστεί με ατομικό στυλ.

Με λίγα λόγια, το κόκκινο χαλί των φετινών VMAs έδειξε ξεκάθαρα ότι η μουσική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη μόδα – και οι stars το απέδειξαν, ρισκάροντας με εμφανίσεις που σίγουρα θα μείνουν στην ιστορία.