Πολλές φορές στεκόμαστε μπροστά στη ντουλάπα μας αναζητώντας εκείνο το χρώμα που θα μας κάνει να νιώσουμε αμέσως πιο συγκροτημένες και έτοιμες να αντιμετωπίσουμε μια απαιτητική μέρα στο γραφείο ή ένα επαγγελματικό ραντεβού. Τις περισσότερες φορές το χέρι πηγαίνει αυτόματα στο μαύρο γιατί η ασφάλεια που προσφέρει είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο υπάρχει μια απόχρωση που ενώ συχνά την προσπερνάμε ως κάπως αναμενόμενη ή ακόμα και αυστηρή κρύβει μέσα της μια απίστευτη γοητεία και μια ευγένεια που το μαύρο μερικές φορές στερείται. Το navy blue δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με την πρώτη ματιά ούτε διεκδικεί τον θόρυβο των έντονων τάσεων αλλά η σταθερότητα και η σιγουριά που εκπέμπει είναι ακριβώς οι λόγοι που το καθιστούν διαχρονικό.

Η πολυτέλεια που κρύβεται στην απλότητα

Αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία της μόδας θα δούμε πως το σκούρο μπλε δεν υπήρξε ποτέ μια τυχαία επιλογή. Οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές το αντιμετώπισαν ως έναν λευκό καμβά πάνω στον οποίο έχτισαν αυτοκρατορίες στυλ. Ο Ralph Lauren το λάτρεψε για την preppy αισθητική του που θυμίζει κολεγιακή ζωή και ιστιοπλοϊκά ταξίδια ενώ ο Giorgio Armani το μετέτρεψε στο απόλυτο σύμβολο του σύγχρονου tailoring αποδεικνύοντας πως ένα καλοραμμένο μπλε κοστούμι είναι συχνά πιο επιβλητικό από ένα κλασικό μαύρο. Ακόμα και η Coco Chanel που ταύτισε το όνομά της με το μικρό μαύρο φόρεμα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στα σκούρα μπλε tweed jackets τα οποία έδιναν μια πιο σοφιστικέ και λιγότερο σκληρή νότα στη γυναικεία εμφάνιση.

Το Navy Blue με φρέσκια ματιά

Το μυστικό για να μην δείχνει το navy blue βαρετό κρύβεται στους συνδυασμούς και στις υφές που επιλέγουμε να εντάξουμε στο σύνολό μας. Αν και το έχουμε συνδέσει με το κλασικό λευκό πουκάμισο η πραγματική μαγεία συμβαίνει όταν το τολμάμε με πιο ιδιαίτερα χρώματα όπως το olive green ή ένα ζωντανό φούξια που αμέσως του δίνει μια μοντέρνα πνοή. Τους χειμερινούς μήνες η ζεστασιά του caramel και η γήινη αίσθηση του chocolate brown δημιουργούν μια παλέτα που δείχνει απίστευτα ακριβή και προσεγμένη χωρίς να καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια. Παράλληλα το παιχνίδι των υλικών παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς ένα σατέν μπλε φόρεμα αντανακλά το φως με έναν τρόπο που το μαύρο δεν μπορεί να μιμηθεί ενώ ένα suede jacket σε αυτή την απόχρωση προσδίδει βάθος και χαρακτήρα σε κάθε casual look.

Η σοφιστικέ εναλλακτική του μαύρου

Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλίστριες το navy blue είναι η επιλογή της γυναίκας που γνωρίζει καλά την αξία της και δεν χρειάζεται να κραυγάσει για να την προσέξουν. Είναι το χρώμα που μας επιτρέπει να πειραματιστούμε με έντονα αξεσουάρ και κοσμήματα χωρίς να φοβόμαστε το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην μας προκαλεί τον ενθουσιασμό ενός neon χρώματος όμως μας χαρίζει εκείνη την αίσθηση οργάνωσης και κύρους που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θεωρήσετε το σκούρο μπλε μια απλή ουδέτερη λύση σκεφτείτε το ως το πιο δυνατό εργαλείο της γκαρνταρόμπας σας που περιμένει να το ανακαλύψετε ξανά.

Είναι ωραίο να έχουμε στη ζωή μας σταθερές που δεν μας απογοητεύουν ποτέ και το navy blue είναι σίγουρα μία από αυτές αφού καταφέρνει να παραμένει επίκαιρο και κομψό όσα χρόνια κι αν περάσουν.